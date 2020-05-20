مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 21-5-2020

قائمة القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى الصعيد والعكس ومن القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس 20-5-2020، بحسب مواعيد القطارات العاملة اليوم.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن تأخير مواعيد القطارات للمحطة النهائية، بسبب تنفيذ أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط.

وهذه الخدمات التي ستظهر بوضوح الفترة المقبلة، من شأنها تعزيز عوامل السلامة، والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

ولفت الهيئة إلى أن فترة التأخير على خط سكة القاهرة – الإسكندرية ، في حدود 45 ساعة، و خط القاهرة – السد العالي 40 دقيقة في المجمل.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب تهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.

وتشمل تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات، والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة بالمسافرين، اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

مواعيد قطارات اسكندرية



وتعول وزارة النقل، على أصول السكة الحديد، فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة.



فضلا عن سداد الديون المتراكمة والتى قدرت وفقا لآخر حصر 250 مليار جنيه.



وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، حلول وتسويات مديونية السكة الحديد.



ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية.



كما وجه إنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية.

بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية.

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وتتفاوض وزارة النقل مع البنك الدولى لتطوير خط سكة حديد «المناشى» فى القاهرة مرورا بـ6 أكتوبر.



مع عمل ازدواج خط «إمبابة – المناشى – الاتحاد – الإسكندرية» بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار.



ويستهدف الخط البالغ طوله 65 كيلومترا نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر.



تخطط شركة MOT للاستثمار، التابعة لهيئة السكة الحديد، لطرح 15 محلا تجاريا بإجمالى مساحات تصل إلى 843 متر مربع.



وطرح هذه المحلات سيكون على الراغبين من الأفراد وشركات البيع بالتجزئة.



وسيتم استغلال المواقع وفقا لعدد من الأنشطة التي تحددها الشركة، لضمان تحقيق عوائد مناسبة.

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