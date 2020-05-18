مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 19-5-2020

قطارات اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية للقاهرة، وقطارات القاهرة للصعيد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، ومواعيد القطارات العاملة على الشبكة، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط.

وقالت هيئة السكة الحديد أن الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وننشر مواعيد القطارات اليوم.

خط «القاهرة – الإسكندرية»، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط «القاهرة -السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي، القاهرة – أسيوط مدة 45 دقيقة.

وأسيوط – أسوان مدة 40 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.



وهي تشمل، تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات، والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.



مواعيد القطارات المميزة



توفر هيئة السكة الحديد ، عدد من القطارات على خطوط شبكة الهيئة الرابطة محافظات الوجه البحري، بالقاهرة والعكس.

قطار رقم 1921- مكيف من القاهرة إلى محطة طنطا، ويقوم الساعة 18:00.



قطار رقم 859 – ركاب من منوف حتى محطة كفر الزيات، ويقوم الساعة 18:10.



قطار رقم 623- ركاب، من محطة بنها إلى منوف، ويقوم الساعة 18:45.



قطار رقم 243 – ركاب من طنطا حتى محطة الزقازيق، ويقوم الساعة 17:30.



قطار رقم 557 – ركاب، من القاهرة حتى محطة منوف، ويقوم الساعة 17:00.



قطار رقم 525 ركاب من القاهرة، حتى محطة القناطر الخيرية، وينطلق الساعة 17:45.



قطار رقم 558 – ركاب من منوف حتى القاهرة، ويقوم الساعة 7:00.



قطار رقم 689 – ركاب، من القاهرة حتى مديرية التحرير، ويقوم الساعة 17:30.



قطار رقم 691 – ركاب من القاهرة حتى محطة وردان، ويتحرك الساعة 17:30.



مواعيد قطارات اسكندرية

قطا رقم 1205 – مختلط من القاهرة حتى مرسى مطروح ويقوم الساعة 6:30.



قطار رقم 903- مكيف من القاهرة للإسكندرية ويقوم الساعة 6:45.



قطار رقم 905 – مكيف من القاهرة للإسكندرية ويقوم الساعة 8:00.

قطار رقم 909 – مكيف من القاهرة حتى الإسكندرية، ويقوم الساعة 9:00.



قطار رقم 11 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 10:10.



قطار رقم 15 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 11:25.



قطا رقم 917 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 14:00.



قطار رقم 2001 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، يقوم الساعة 15:00.



قطار رقم 919 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 14:25.



قطار رقم 915 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 15:15.



قطار رقم 923- مكيف من القاهرة إلى طنطا، ويقوم الساعة 16:00.

مواعيد قطارات الصعيد