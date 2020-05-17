مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 18-5-2020

قطارات اليوم من القاهرة الي الصعيد وقطارات اليوم من القاهرة الي الإسكندرية

قال مصدر مسئول ، أنه بداية من الأحد المقبل، ستتوقف حركة قطارات السكة الحديد ، حتي يوم الجمعة من الأسبوع نفسه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، مع تسيير مواعيد القطارات المعلنة خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب هيئة السكة الحديد ، فإن حجز القطارات أصبح مقصوراً على الأسبوع الحالي، مع تسير الرحلات المحددة في مواعيد الحظر الحالية، والتي تنتهي الساعة التاسعة مساء.

وفعلت هيئة السكة الحديد منظومة حجز مقاعد العيد، عبر موقعها الإلكتروني .

وأضافت هيئة السكة الحديد عدد من مواعيد القطارات خلال الأسبوع الجاري، على خطوط محافظات الصعيد.

وأعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن إضافة 6 قطارات علي خط القاهرة – اسوان والعكس.

تتوزع مواعيد القطارات الجديدة بواقع 4 قطارات مكيفة و قطارين مميزين.

وتبلغ عدد رحلات السكة الحديد للقطارات، العاملة بشكل منتظم خلال تلك الفترة بنحو 722 قطار.

وأعلنت وزارة النقل، أن الهيئة تواصل إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

ويتم بشكل يومي عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومتة.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية تطهير، وتعقيم القطارات، والتطهير المستمر للمحطات.

وشددت على استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.

قطار رقم 81ـ مميز

ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المينا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

مواعيد القطارات المميزة