مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 17-5-2020

قطارات الصعيد اليوم المنطلقة من القاهرة والعكس وقطارات اسكندرية من القاهرة وقطارات القاهرة لمحافظات الوجه البحري

تعكف هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، على عمل إجراء تسوية لكافة ديونها المتراكمة، الأمر الذي سيساعد في تقديم خدمة أفضل للركاب فيما بعد خاصة مواعيد القطارات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس بوزير النقل الفريق كامل الوزير، وناقش مديونية هيئة السكة الحديد، وأعلن الوزير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بفترة الحديد وانتظام مواعيد القطارات.

وتتوزع الديون، بواقع 100 مليار جنيه للبنك المركزي، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً.

ونقلت الهيئة يوم الجمعة الماضي، نحو 30.5 ألف ركاب، بعدد قطارات بلغت 716 قطار، وعدد رحلات طويلة 122، و 594 رحلة قصيرة.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.

قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1974 ـ مميز

يقوم من القاهرة في الساعة 6:15، ويصل محطته النهائية في الأقصر بتمام الساعة 8:45.

ويقف في محطة قنا فقط خلال فترة الرحلة من بداية محطة التحرك.

قطار رقم 980 ـ مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

القطار يتوقف على عدد كبير من المحطات، خلال زمن الرحلة.

قطار رقم 1980 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.

قطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

وخلال فترة الرحلة يتوقف القطار على عدد كبير من المراكز الرئيسية بطول الخط.

قطار رقم 1080 ـ مميز

ينطلق في الساعة 7:00 من سوهاج، وينهي رحلته في تمام الساعة 14:50 بأسوان.

