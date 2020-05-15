مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 16-5-2020

قطارات السكة الحديد العاملة اليوم السبت من القاهرة الى أسوان والعكس وقطارات القاهرة إسكندرية

فعلت هيئة السكة الحديد منظومة حجز مقاعد العيد، عبر موقعها الإلكتروني بداية من 18 مايو وحتى 3 يونيو، وننشر مواعيد القطارات المحددة.

وأضافت هيئة السكة الحديد عددًا من مواعيد القطارات خلال الأسبوع الحالي، على خطوط محافظات الصعيد.

وأعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن إضافة 6 قطارات على خط القاهرة – أسوان والعكس.

وتتوزع مواعيد القطارات الجديدة بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين.

وتبدأ هذه القطارات في التشغيل واستقبال الركاب، خلال الفترة من 18 مايو، وحتى يوم 4 يونيو المقبل.

وتبلغ عدد رحلات السكة الحديد، للقطارات العاملة بشكل منتظم خلال تلك الفترة بنحو 722 قطارًا.

جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء، والتعديل يأتي لتتماشى مواعيد الرحلات اليومية، مع قرارات حظر التجول المطبقة حالياً.

ووجه وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم عمل التنسيق اللازم، مع شرطة النقل والمواصلات، لسهولة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أن حصيلة بيع التذاكر تسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وحدد الهيئة، أن حجز القطارات، سيكون مقتصرًا قبل انطلاق الرحلة بأسبوع فقط.

ويمكن للركاب، صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات.

وأشارت إلى أنه تم فتح 130 منفذا إضافيا للحصول على التذاكر.

وتابعت، أن عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر وصلت حتى الآن لنحو 801 منفذ.

وأعلنت وزارة النقل، أن الهيئة تواصل اتخاذ كل الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

ويتم بشكل يومي عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية تطهير، وتعقيم القطارات، والتطهير المستمر للمحطات.

وشددت على استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات.

مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات التي تم تشغيلها مجدداً، أرقام 2006، و2007، و2008، و2009، قطارات مكيفة درجة أولى وثانية.

القطارات المميزة، وهي 1200، و 1209، من القاهرة لأسوان والعكس.

قطار رقم 141 – ركاب

يقوم القطار من محطة الواسطي، وتنتهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 1143 – مميز

يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في الساعة 6:45 من أسوان، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 982 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار رقم 1982 – مكيف

يتحرك من أسيوط في الساعة 6:30 ويصل أسوان بتمام الساعة 15:30.

مواعيد قطارات إسكندرية

مواعيد القطارات المميزة