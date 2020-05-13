مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 14-5-2020

القطارات المتجهة اليوم من القاهرة الي الإسكندرية والعكس وقطارات الصعيد من القاهرة

وافق وزير النقل على طلب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إثابة العاملين بالهيئة والشركات التابعة بمكافآت تشجيعية بمبلغ 750 جنيها.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن ذلك تقديرًا لدور العاملين في مواقع العمل المختلفة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مع ضرورة الإلتزام تسير مواعيد القطارات المحددة.

وتنشر “المال” مواعيد القطارات اليوم.

مواعيد قطارات الصعيد

كما وافق المهندس أشرف رسلان علي صرف مبلغ 500 جنيه للعمالة المؤقتة بنظام 55 يوم بمناسبه عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الهيئة، أن رحلات اليوم المنطلقة من القاهرة لمحافظات الصعيد والعكس، ومن القاهرة للإسكندرية والعكس من المتوقع أن تتأخر في وصولها للمحطات النهائية 45 دقيقة.

وذكر أن التأخير والتهديدات التي تتم في القطارات هي نتيجة للأعمال التي تنفذ على شبكة الخطوط الحالية.

مواعيد قطارات اسكندرية























وأوضحت أنه يوجد نحو 1200 كيلو متر مستهدف تجديدها خلال الفترة المقبلة.

والتجديد الذي تنفذه هيئة السكة الحديد، على الخطوط الحالية يستهدف زيادة عدد القطارات التسريع منها أثناء السير.

مواعيد القطارات المميزة





واجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وشركتي السوبر جيت وتكنولوجيا النقل.

وخلال الإجتماع استعرض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي، والتذكرة الموحدة، لتحديد نطاق العمل.

وتستهدف وزارة النقل، عمل كارت ذكي موحد يربط كافة وسائل النقل، بعضه البعض.

ويمكن الكارت الذكي الراكب، من دفع الأجرة في السكة الحديد، والمترو، واتوبيسات النقل العام، مرة واحدة يتم خصمها من رصيد بالبنك.

ومتوقع أن تتيح تلك الخدمة بعض المزايات للركاب، منها عمل اشتراكات بها تخفضيات، ومنحه بعض الحوافز الأخرى.

و الكارت الذكي، يستهدف الحد من استخدام الكاش، وتنفذ خطة الشمول المالي في وسائل النقل الحكومية والخاصة.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق، أن تكلفة خطة تطوير مرفق السكك الحديدية بنحو 56 مليار جنيه.

تشمل تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى.

إلى جانب تطوير المزلقانات وكهربة الإشارات الخطوط الرئيسية، فضلا عن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة تتمثل فى تحسين محطات الركاب.

كما تستهدف إنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكك الحديدية.

وتستكمل الهيئة أعمال تجديد 700 كيلو متر متفرقة فى الشبكة.

وتتولي أعمال التجديد شركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية»، والمصرية الفرنسية لتجديد السكك الحديدية «إيجيفراى»، التابعتين للهيئة.