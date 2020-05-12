مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 13-5-2020

القطارات العاملة اليوم الأربعاء من القاهرة للصعيد والعكس ومن القاهرة للإسكندرية والعكس

تابع أمس وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية، مكيفة، بورش هيئة السكة الحديد ببني سويف، ننشر مواعيد القطارات اليوم.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 84 عربة، وجارٍ العمل في عدد الـ6 عربات الأخيرة، وذلك يساعد في انتظام مواعيد القطارات.

ولفتت إلى أنه سيتم الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد وهو ما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

مواعيد قطارات الصعيد

وفرت هيئة السكة الحديد ، عددا مناسبا من القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد لسد الاحتياجات، لاسيما مع اقتراب عيد الفطر.

وتضم قائمة القطارات التي تتجه يوميا من القاهرة للصعيد، أرقام : 935 – مكيف من الأقصر حتى المنيا.

ومن قطارات الصعيد المكيفة أيضا، 991 – مكيف من المنيا حتى محطة القاهرة فقط.









وتشمل أيضا، 2004 – مكيف من القاهرة حتي محطة سكة حديد أسوان، و 3003 من أسوان للقاهرة.

و 3001 – مكيف من أسوان للقاهرة، و 1001- مميز من أسوان للقاهرة.



وقطار رقم 1935 – مكيف من المنيا لمحطة سكة حديد مصر بالقاهرة.



قطار رقم 987 – مكيف من الأقصر لمحطة القاهرة، بنطاق منطقة رمسيس.



وتتعدد المحطات التي تقف عليها القطارات المذكورة سلفاً.



ويتم التوقف في محطات، قوص، قفط، وقنا، وفرشوط، وأبوتشت، مروراً بسوهاج، وبني سويف والجيزة.



يوجد عدد من القطارات التي يتجه يوميا من القاهرة للصعيد، والعكس بشكل منتظم.



تضم قائمة القطارات، 1163 – مميز من محطة نجع حمادي للقاهرة، و81 – مميز من أسوان حتى محطة أسيوط.



و1081 – مميز من أسيوط إلى محطة سكة حديد القاهرة، و157 – مميز من الأقصر إلى المنيا.



ومن القطارات أيضا، 1157 – مميز من الأقصر حتى القاهرة، 167 – مميز من سوهاج المنيا.



تترقب الهيئة استلام 33 عربة سكة حديد جدية، بنهاية يونيو المقبل من التحالف الروسي المجري.



والصفقة هي تشمل 1300 عربة،متفق يتم توريدها بمعدل 35 عربة شهريًا.



وقامت وزارة النقل خلال الفترة الماضية، بإبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة، مع شركة تالجو الأسبانية.



العقد المبرم بين الطرفين بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل، ينص على توفير صيانة لفترة 6 سنوات.



تبلغ التكلفة الإجمالية للقطارات الستة 157 مليون يورو.



وقامت الهيئة خلال العامين الماضيين، اتفقت على تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف.



وانهي مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع الانتهاء من تطوير 89 عربة، من المتفق عليه.



وقالت هيئة السكة الحديد، وفي وقت سابق أنها وضعت خطة شاملة للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار.



كما شمل المخطط احتياجات، كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية.



وهذا المخطط يأتي في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد.

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