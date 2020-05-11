مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

قطارات اليوم الثلاثاء العاملة من القاهرة للصعيد والعكس وقطارات إسكندرية

نفذت هيئة السكك الحديدية اليوم الثلاثاء عدد من الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، مع نشر مواعيد القطارات المحددة.

ووصلت هيئة السكة الحديد في توعية العاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة، إضافة إلى تطهير و تعقيم القطارات و التطهير المستمر للمحطات.

وتنشر “المال” مواعيد القطارات اليوم.

ووجهت بارتداء العاملين، من المتعاملين مع الجمهور، للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس .

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.

قطار رقم 81 – مميز

يبدأ الإنطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.

قطار رقم 1081- مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.

قطار رقم 157 – مميز

يقوك القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.

قطار رقم رقم 1157 – مميز

يقوم القطار من محطته بالأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 12 – مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25

قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55

قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20

قطار رقم 382 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، وينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949- مختلط

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 – مختلط

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.