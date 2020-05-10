مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 11-5-2020

قائمة القطارات المتجهة اليوم من القاهرة للصعيد ومن الصعيد للقاهرة والإسكندرية للقاهرة والعكس

اعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارا بتعيين 59 مهندسا جديدا، في إطار الاستعانة بكوادر جديدة لخطة تطوير المرفق، وننشر مواعيد القطارات.

وسيتم توزيع المهندسين الجديد في مواقع السكة الحديد وفقا للاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي سيساعد في انتظام مواعيد القطارات اليومية.

مواعيد قطارات الصعيد











































وقررت الهيئة، زيادة قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات المكيفة والنوم والمميزة والضواحي بدون تذكرة.

ورفعت الغرامات التي تطبق على الركاب، نتيجة السلوكيات الخاطئة، لتصبح 40 جنيهًا لركاب قطارات الـvip .

وقطارات النوم بدلًا من 30 جنيهًا، كانت مطبقة في العام الماضي.

ورفع قيمة الغرامة أيضا، لركاب القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي لتصبح 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت عن تطبيق عدة غرامات بدءًا من ابريل 2019، بعد تولي كامل الوزير وزارة النقل.

ويوجد فى مصر 705 محطات سكة حديد، من بينها 59 مركزية، و60 متوسطة، و564 صغيرة.

وتملك السكك الحديد 192 مليون متر، منها 70 مليونًا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة، لكن جميع الأملاك شهدت تمدداً كبيرا.

مواعيد قطارات إسكندرية













وتخطط هيئة السكة الحديد فى الفترة المقبلة لإنشاء عدد من خطوط السكة الحديد الجديدة، البعض منها لنقل البضائع.

ويبلغ إجمالي أطوال شبكة خطوط السكة الحديد فى الوقت الحالي 7 آلاف كيلومترات.

وتستهدف وزارة النقل خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطوط سكة حديد بأطوال تصل إلى 424 كيلومترا.

وتم تعديل القانون رقم 152، الذى سمح لهيئة السكة الحديد، بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديد، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق.



وكانت الإدارة حكرا على الهيئة فقط، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة.

كما نص على منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز 15 عاما، بناء على قانون.

ليصبح منح التزام مرفق السكة الحديد 15 عاما بدلا من 99 الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980.

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