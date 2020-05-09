مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 10-5- 2020

قطارات السكة الحديد اليوم الأحد من القاهرة للإسكندرية والعكس ومن القاهرة للصعيد والعكس

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مواقع العمل على خط الاسماعيلية – بورسعيد.

وخلال جولة رئيس هيئة السكة الحديد شدد على انتظام انطلاق مواعيد القطارات ، ومراجعة صناديق الحريق ووسائل الإطفاء الموجودة.

وتنشر “المال” اليوم الأحد مواعيد القطارات.

ووجه رئيس الهيئة بوضع طفايات حريق خارج غرفة الكهرباء، وأصدر تعليماته للمسئولين بالمحطة الارتقاء بمستوى نظافتها مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة.

و قام رسلان بمراجعة الأملاك بجانب المحطة وقام بمراجعة الإضاءة بالمحطة، ومكتب صرف التذاكر ونبه علي المسئولين بضرورة اتباع تعليمات لائحة سلامة التشغيل لتفادي وقوع الحوادث.

وقام بالاطمئنان على سير العمل في مشروع كهربة الاشارات ببرج المحطة.

وأكد رسلان علي ضرورة التزام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية المنفذة لمشروع تطوير ارصفة محطات خط بنها بورسعيد بعدد 31 محطة.

وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم.

و تنفيذ شركة سيمنس والذى يعمل حاليا بنظام الارتباط الميكانيكي ويتم تطويره للعمل بنظام الكتروني جديد EIS بالإضافة الى تنفيذ نظام تحكم مركزي CTC .

وجه رسلان للمسئولين بمحطة راس العش برفع التندات الموجودة، برصيف الطالع بعد عمل صيانة لها ودهانها ووضعهم بالمحطات التي بها كثافة ركاب عالية.

ووجه المختصين المرافقين له بالجولة بسرعة ترميم سقف الخرسانة بالبلوك الموجود على رصيف المحطة.

كما تفقد رئيس الهيئة محطة بورسعيد، وأكد فيها على ضرورة استكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر الغير قانونيه.

حجز القطارات

وأثناء الجولة تفقد رسلان مكاتب حجز التذاكر بتلك المحطات، واكد علي العاملين بحسن معاملة الجمهور وتقديم لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من الحصول علي التذكرة بسرعة.

مع التأكيد علي وجود مسافات آمنة بين جمهور الركاب أمام المكاتب حفاظا علي صحتهم كتوصيات وزارة الصحة لمواجهة الوباء العالمي.

مواعيد قطارات الصعيد









































مواعيد القطارات المميزة









مواعيد قطارات اسكندرية













وفى نهاية الجولة وجه المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة العاملين والركاب.

والتأكيد علي تعقيم المحطات و المكاتب الإدارية وكذا استراحات الركاب وخدما القطارات باستمرار.

والتأكيد علي توزيع الكمامات علي العاملين حفاظا علي صحتهم وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم بصفة دائمة .