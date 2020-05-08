مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 9-5-2020

قطارات هيئة السكة الحديد المتجهة اليوم السبت من القاهرة للصعيد ومن القاهرة لمحافظة الإسكندرية

قصرت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات قبل انطلاق مواعيد القطارات بفترة 24 ساعة فقط، وذلك لمواجهة أي تغيرات في المواعيد خلال الأيام الحالية، وقصر حجز مواعيدها على تطبيق الموبايل، على الرحلات التي تنطلق في الفترة الصباحية من الساعة 6 صباحا وحتي التاسعة مساء.

وتستهدف هيئة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، إضافة قطارات على الخطوط لتلبية احتياجات الركاب، لا سيما مع اقتراب موعد عيد الفطر، وننشر مواعيد القطارات العاملة حاليا.

مواعيد قطارات إسكندرية



اعتمدت الهيئة مجموعة من القطارات المكيفة والمطورة، والمختلطة، والمميزة على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، والعكس.













القطارات المكيفة وتضم، 905، و909، و917، و919، و915، و923، و906.



كما تضم، 900، و904، و936، و918، و914، و916، و922.



ومن القطارات المكيفة أيضا، قطار رقم 925، القاهرة حتى الإسكندرية.



تشمل قائمة القطارات المميزة من القاهرة للإسكندرية، والعكس، أرقام 7، و11، و15، 1203، و123.

وايضا، 4، و8، و132، و14، و24، و18.



ومن القطارات المميزة أيضا، 27، و341، و955، و 1113، و1967، و1904، و1103.

مواعيد قطارات الصعيد



وفرت هيئة السكة الحديد رحلات بكل فئات القطارات لمحافظات الصعيد القاهرة – أسوان والعكس.



تضم قائمة القطارات المكيفة المتجهة لمحافظات الوجه القبلي، 3002، و978، و980، وو1980.



كما تشمل، 1171، و1170، و991، و987، و935، و1935.



ومن القطارات ايضا، 1918، و981، و2001، 983، 1982، و982، و 1982، و990، و1986.



ومن القطارات المميزة، 163، و1001، و159، و 1186، و1185.







































مواعيد القطارات المميزة











واستلمت هيئة السكة الحديد، منتصف مارس الماضي، العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب .



وتم توقيع الاتفاق 2018 مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار يورو.

وسيتم بدء التوريد للعربات خلال يونيو المقبل.



ووفقا للجدول الزمني بمعدل 35 عربة شهريًا، وذلك بعد انتهاء الهيئة من إجراء تجارب التشغيل على الشبكة،

والصفقة، تشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة.

كما تشمل 180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة.



و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية».

وتنفذ هيئة السكة الحديد مشروعات تطوير نظم الإشارات بطول 1089 كم، وتضم المشروعات «خط القاهرة ـ الإسكندرية بطول 208 كم، و«خط بنى سويف أسيوط» بطول 250 كم، و«بنها بورسعيد»، و«وصلة الزقازيق أبو كبير»، بطول 214 كم، وخط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.