مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 3-5-2020

القطارات المتجهة اليوم الأحد لمحافظات الصعيد من القاهرة ومن القاهرة لمحافظة الإسكندرية

وجه رئيس هيئة السكة الحديد ، أشرف رسلان، رسالة لكل عامل منضبط، وملتزم بواجبات وظيفته ومدرك لقيمة العمل ويقدره ويبذل الجهد ويسخر الوقت، بمناسبة عيد العمال، مطالبة بالتزام مواعيد القطارات .



وتابع رئيس هيئة السكة الحديد ، في رسالته، قائلاً : ” علي مدار خدمتكم بالهيئة، كتبتم سطوراً مضيئة، بمشروعاتٍ كبيرة وإنجازات يومية متلاحقة وتشغيل في ظروف صعبة”.

وننشر “المال”، اليوم مواعيد القطارات .



مواعيد القطارات المميزة



قطا رقم 948 – مختلط

يقوم القطار من المنصورة بتوقيت اسلاعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



قطار رقم 586 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا اسلاعة 16:20.



قطار رقم 966 – مختلط

ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 954 – مختلط

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.



قطار رقم 956 – مختلط

يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



مواعيد قطارات الصعيد



تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الجمعة لمحافظات الصعيد:” 1982 – مكيف من أسيوط لأسوان، و160 – مميز القاهرة حتى أسيوط، و1160 – مميز من أسيوط وحتى محطة الأقصر.



تشمل القائمة أيضا :” 986 – من القاهرة وحتى أسيوط، و1986 – مكيف من أسيوط وحتى الأقصر، و 166 – مميز من المنيا وحتى سوهاج.



وتضم قطارات الصعيد، 990 – ممكيف من القاهرة وحتى محطة سكة حديد المنيا، و80 – مميز القاهرة نجع حمادي، 1171 – مكيف من أسيوط للقاهرة، و1170 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط..



ومن القطارات ايضا، 1186 – مميظ من القاهرة إلى أسيوط، و1185 – مميز من سوهاج للقاهرة، و87 – نوم من أسوان للقاهرة، و86 – نوم من القاهرة حتى محطة أسوان.



وقطارات الوجه القبلي تشمل، 1163 – مميز من نجع حمادي للقاهرة، و81 مميز من أسوان حتى أسيوط، و1081 – مميز من أسيوط للقاهرة.



مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 992 – مكيف

يبدأ القطار في الانطلاق من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 18:30.



قطار رقم 18- مميز

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية بتمام الساعة الإسكندرية 13.10 ويصل محطة القاهرة في الساعة 17:15.



قطار رقم 916 – مكيف

يبدأ القطار في الانطلاق من الإسكندرية بتمام الساعة 14:00 ويصل محطة القاهرة في الساعة 16.30.



قطار رقم 24 – مميز

ينطلق القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 14:25 وينهي رحلته بمحطة القاهرة في الساعة 18:30.