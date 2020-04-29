مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 30-4-2020

تترقب هيئة السكة الحديد خلال الأيام المقبلة الحصول علي دعم من البنك الدولي لتنفيذ خطوط جديدة لنقل البضائع، الأمر الذي سيساهم في زيادة الإيرادات.
وتنشر المال اليوم الخميس مواعيد القطارات .
وأعلنت هيئة السكة الحديد ، أنها اعتمدت تعين 59 مهندسا في المرفق ، في إطار النهوض بالخدمة المقدمة للمواطن، مع متابعة دورية للرحلات ومواعيد القطارات اليومية.
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 1205 – مختلط
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25
قطار رقم 903 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00
قطار رقم 7 – مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40
قطار رقم 905 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30
قطار رقم 901 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15
قطار رقم 909 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 11:50
قطار رقم 11 – مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 10:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 14:25
قطار رقم 15 – مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 15:10
قطار رقم 917 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 16:30
قطار رقم 1203 – مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 14:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 17:50
قطار رقم 2001 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 15:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:30
قطار رقم 133 – مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:50 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:10
قطار رقم 919 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:55
قطار رقم 915 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 15:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 18:20
قطار رقم 923 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 17:30.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1163 ـ مميز
القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.
قطار رقم 81ـ مميز
ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.
قطار رقم 1081 ـ مميز
يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.
قطار رقم 157- مميز
يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.
قطار رقم 987 – مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.
قطار رقم 935 – مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 ـ مكيف
يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.
قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف
يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.
قطار رقم 160 ـ مميز
يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.
قطار رقم 986 ـ مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.
قطار رقم 166 ـ مميز
يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.
قطار رقم 990 ـ مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.
والقطار يتوقف على محطات:” الجيزة، والواسطي، وبني سويف، ثم مغاغة، ومطاي، وسمالوط”.