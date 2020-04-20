مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 21-4-2020

قطارات السكة الحديد من القاهرة للصعيد ومن القاهرة لمحافظة الاسكندرية وقطارات الضواحي

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الأربعاء، بعد توقفها بشكل كامل أمس الإثنين، بمناسبة شم النسيم، والذي تقرر في وقف كامل وسائل النقل، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تيسريها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 3001 – مكيف

ينطلق القطار من أسوان في الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في التحرك في تمام الساعة 6:45 من أسوان، ويصل محطته النهائية في الجيزة في الساعة 18:30.

قطار رقم 159 – مميز

يقوم القطار في الساعة 6:15 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية بمحطة مصر الساعة 18:10.

قطار رقم 983 – مكيف

ينطلق القطار في الساعة 7:30 من أسوان، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

قطار رقم 1983 – مكيف

يقوم القطار المكيف من المنيا، في الساعة 6:15، ويصل القاهرة في الساعة 9:30، ويستكمل رحلته فيما بعد لمحافظات الوجه البحري.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 923 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 17:30.

قطار رقم 915 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:10 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 18:20.

قطار رقم 919 – مكيف

ينطلق القطار في الساعة 14:25 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 15:55.

قطار رقم 1203 – مميز

يبدأ القطار في التحرك الساعة 14:10 من القاهرة، ويصل محطته النخائية في الإسكندرية الساعة 17:50.

قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 11:25، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:10.

قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار الساعة 10:10 من القاهرة، متجها للإسكندرية ويصل في تمام الساعة 14:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 10:00 بالإسكندرية.

مواعيد القطارت المميزة

قطار رقم 948 – مختلط

يقوم القطار من محطة المنصورة في تمام الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 586 – مختلط

يقوم القطار في الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا في الساعة 16:17.

قطار رقم 1914 – مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:40 من المنصورة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 966 – مختلط

يصل القطار محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:15، بعد تحركه من محطة الانطلاق بدمياط.

قطار رقم 994 – مختلط

يبدأ القيام في الساعة 14:00 من دمياط، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 334 – مميز

يبدأ التحرك من المنصور في الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 11:15.

قطار رقم 954 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة، الإسماعيلية في تمام الساعة 12:40 ويصل المحطة النهائية بالقاهرة في تمام الساعة 15:50.

قطار رقم 952 – مختلط

يقوم الساعة 6:30 من بورسعيد، ويصل القاهرة في الساعة 10:55.

قطار رقم 186 – مختلط

يبدأ الانطلاق الساعة 8:30 من بورسعيد، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 12:50.

قطار رقم 956

يقوم الساعة 13:00 من بورسعيد، وينهير رحلت بالقاهرة في الساعة 17:25.