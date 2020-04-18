مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 19-4-2020

القطارات العاملة اليوم الأحد من القاهرة للصعيد ومن القاهرة للإسكندرية

قالت هيئة السكة الحديد إنها نفذت 707 رحلة يوم الجمعة الماضي، على خطوط الشبكة وفقا للمعلن عن مواعيد القطارات المتجهة يوميا، موزعة هذه الرحلات بواقع 586 على الخطوط القصيرة ، و121 رحلة على المسافات الطويلة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن عدد الركاب بلغ يوم الجمعة الماضي مايزيد على 250 ألف راكب، على كافة الرحلات المعلنة وحسب مواعيد القطارات التي تم تشغليها خلال ذلك اليوم.

مواعيد قطارات الصعيد

توفير هيئة السكة الحديد مجموعة من القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي، وننشر قائمة لبعض القطارات، من محطة القيام حتي المحطة النهائية في ذلك التقرير.

قطار رقم 1002 ـ مميز ـ من القاهرة لأسوان.

قطار رقم 3002 – مكيف – من القاهرة لأسوان.

قطار رقم 978 ـ مكيف من القاهرة للأقصر.

قطار رقم 974 – مميز ـ من القاهرة حتي محطة نجع حمادي.

قطار رقك 1974 – مميز – من ممحطة نجع حمادي للأقصر.

قطار رقم 980 – مكيف – من القاهرة للأقصر.

قطار رقم 1980 – مكيف – من الأقصر حتى محطة أسوان.

قطار رقم 167 – مميز – من سوهاج لمحطة المنيا.

قطار رقم 991 – مكيف – من المنيا للقاهرة.

قطار رقم 935 – مكيف – من الأقصر لللمنيا.

قطار رقم 1935 – مكيف – من المنيا للقاهرة.

قطار رقم 80 – مميز – من القاهرة حتى محطة سوهاج.

قطار رقم 1080 – مميز – من سوهاج لأسوان.

قطار رقك 158 – مميز – من القاهرة لسوهاج.

قطار رقم 118 – مميز – من سوهاج حتى الأقصر.

قطار رقم 1982 – مكيف – من أسيوط لأسوان.

قطار رقم 160 – مميز – من القاهرة حتى أسيوط.

قطار رقم 1160 – مميز – من أسيوط – الأقصر.

قطار رقم 986 – مكيف – من القاهرة –أسيوط.

قطار رقم 990 – مكيف – القاهرة للمنياء.



















مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 912 – مكيف – الإسكندرية – القاهرة.



قطار رقم 392 – ركاب – المنصورة – الزقازيق.



قطار رقم 858 – ركاب – من كفر الزيات – منوف.



قطار رقم 624 –ركاب – من منوف لمحطة بنها.



قطار رقم 836 – ركاب – من محطة ميت غمر لبنها.



قطار رقم 244 – ركاب – من الزقازيق حتى محط طنطا.



قطار رقم 558 – ركاب – من محطة منوف حتى القاهرة.



قطار رقم 662 – ركاب من مديرية التحرير حتى القاهرة.



قطار رقم 690 – ركاب – من محطة ايتاي البارود حتى محطة وردان.



قطار رقم 262 – زكاب – من الزقازيق لمحطة بنها.



قطار رقم 4080 – ركاب – من الإسماعيلية حتى الزقازيق.



قطار رقم 4082 – من محطة الإسكندرية حتى محطة أبوقير.







مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 1205 – مختلط – من القاهرة حتى مرسى مطروح.



قطار رقم 903 – مكيف – من القاهرة لمحطة الإسكندرية.



قطار رقم 7 – مميز – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 905 – مكيف – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 901 – مكيف – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 909 – مكيف – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 11 – مميز – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 11 – مميز – من القاهرة للإسكندرية.



قطار رقم 15 – مميز – من القاهرة للإسكندرية.