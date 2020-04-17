مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 18-4-2020

واصلت هيئة السكة الحديد اتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن حزمة الإجراءات التي يتم اتباعها، وننشر اليوم السبت مواعيد القطارات المتجة للمحافظات.

وتضم قائمة مواعيد القطارات العاملة اليوم السبت، طبقاً للمعلن من هيئة السكة الحديد، القطارات المميزة والمطورة، والمكيفة، وقطارات درجة فئة النوم المتجهة لأسوان من القاهرة والعكس.

ومن المتوقع أن يحدث تأخيرات لبعض القطارات اليوم أثناء سير الرحلة بسبب أعمال كهربة الإشارات وتطوير أنظمة التشغيل التي يتم تحديثها حالياً.

وقامت وزارة النقل، في الفترة الماضية بتوفير أتوبيسات سوبرجيت لنقل الركاب الذين وصلوا متأخرين لمحطة مصر، خلال فترة الحظر.

وطالبت الهيئة كافة الركاب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوصول للمحطات النهائية، قبل مواعيد الحظر التي تطبق في الوقت الحالي، بكافة المحافظات.

ومن المقرر أن يتم وقف قطارات السكة الحديد، يوم الاثنين المقبل، تخوفا لحدوث زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الوزراء أمس الأول، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة يوم شم النسيم، منعًا لحدوث زيادة في المصابين، منها حظر التجوال الكامل بين المحافظات، وغلق المحال التجارية الكبري.

وشملت الإجراءات ايضا، غلق كافة الحدائق والمتنزهات، وتكثيف الرقابة على الشوارع الرئيسية منعا للتكدس.

مواعيد قطارات الصعيد

وتضم قائمة القطارات:” 3001 مكيف، و1001 مميز، و 159 مميز، وقطارات 983 مكيف، و1983 مكيف، و981 مكيف، و981 مكيف، و1981 مكيف، و163 مميز”.

كما تشمل قائمة قطارات الصعيد، 1982 مكيف، و160 مميز، و1160 مميز، و986 مكيف، و1986 مكيف، و166 مكيف، و990 مكيف”.





















مواعيد قطارات اسكندرية



1967 مميز، و1901 مميز من القاهرة للزقازيق، و381 مطور من القاهرة للمنصورة، و1205 مختلط، و903 مكيف، و7 مممز.

تشمل قطارات محافظة الإسكندرية، 905، و901، و909، قطارات مكيفة، و11، و15، و1203 فئة القطارات المميزة.

ومن القطارات ايضا المتجهة للإسكندرية، 132 مميز، و919 مكيف، و915 مكيف، و923 مكيف.

تضم القائمة أيضًا،925 مكيف، و27 مميز، و949 مختلط، و585 مختلط، و1915 مختلط، و941، و341 مميز، و1113 مميز، و955 مختلط.















مواعيد القطارات المميزة



تضم قائمة القطارات المميزة، 962، و392، و858 ركاب، و624 ركاب، و244 ركاب، و558 ركاب، و662 ركاب.

وتشمل القطارات المميزة أيضا، 960 ركاب، و262 ركاب، و278 ركاب، و4082 ركاب الإسكندرية لأبو قير.