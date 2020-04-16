مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 17-4-2020

أضافت هيئة السكة الحديد ، مجموعة من مواعيد القطارات الجديدة، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك للتخفيف على الركاب، وتوفير خدمة مناسبة.

وأشارت هيئة السكة الحديد أن مواعيد القطارات التي تم تعديلها، تتناسب وتتماشى مع فترة حظر التحرك، وتم مراعاة الخطوط ذات الكثافات العالية، لامتصاص الزيادة في الركاب على الأرصفة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 80 – مميز، وقطار رقم 1171 – مكيف، وقطار رقم 1170، وقطار رقم 1002- مميز، وقطار رقم 2003 – مكيف.

تضم قائمة قطارات الصعيد ايضا، 978 مكيف، و197 مميز، و 980 مكيف، و1980 مكيف، و80 مميز، و1080 مميز.

وشمل أيضا، 158 مميز، و1158 مميز، 87 فئة نوم، و86 نوم أيضا، و1142 مميز، و1022 مطور.

ومن قطارات الصعيد، 167 مميز، و991 مكيف، و11133 مميز، و81 مميز، 1081 مميز، و 157 مميز، و1157 مميز.

والقطارات المكيفة تشمل، 987، و935، و1935، 1982، و986، و 990 مكيف.





















مواعيد القطارات المميزة

تشمل قائمة القطارات المميزة:” 912، و392، و858، و624، و836، و244، 558، كما تضم، 662، و690، و 262، و278.

وتشمل ايضا، 1921، و856، و623، و837، و557، و525، و558، و689، 691، و281.







مواعيد قطارات إسكندرية

تضم قائمة القطارت المتجة من القاهرة لمحافظة الإسكندرية :” 925 مكيف، و27 مميز، و949 مختلط، و585 مختلط، و1915 متخلط، و941 متخلط.

كما تشمل :” 341 مميز، و1113 مميز، و955 مختلط، و955 مختلط، و957 مختلط، و945 مختلط، و185 مختلط.

ومن القطارات أيضا المتجة للإسكندرية، 1967 مميز، و1901 مميز، و1103 مميز، و381 مطور، و277 مطور، و291 مطور.

كما تضم قطارات : 271 مطور، و687 مطور، 807 مميز، و24 مميز، و948 مختلط، و 906 مكيف، و900 ممكيف و904 مكيف.

وواصلت هيئة السكة الحديد، إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شملت الأجراءات، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والقطارات، ومحطات الركاب على الخطوط.

وأشارات هيئة السكة الحديد، أنه متوقع حدوث تأخيرات في الرحلات المتجهة اليوم الجمعة لمحافظات الجمهورية، قد تصل تلك التأخيرات لـ 45 دقيقة.