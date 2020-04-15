نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 16-4-2020

القطارات المتجهة اليوم الخميس إلى محافظات الإسكندرية والصعيد والوجه البحري
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 16 أبريل 20 12:00 ص, الخميس, 16 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وفرت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ، اليومية التي يتم تسيرها على الشبكة وفقا لساعات حظر التحرك، مطالبة الركاب الالتزام بالمواعيد المعلنة، تجنباً لكسر حظر التحرك المحدد.

وأشارت هيئة السكة الحديد ، أن مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات، سواء محافظات الوجه البحري، أو محافظات الصعيد، أنه تم مراعاة وصول القطارات للمحطات النهائية قبل بدء تطبيق حظر التحرك بنصف ساعة على الأقل لتمكين الركاب الوصول إلى منازلهم.

وأعلنت هيئة السكة الحديد ، أن الرحلات المتجهة للمحافظات وفقا لـ مواعيد القطارات المعلنة، قد يحدث بها تأخيرات، في حدود تتراوح بين 30 و 45 دقيقة، نتيجة بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً.

وأضافت مواعيد قطارات جديدة، عقب تعديل ساعات الحظر، للقضاء على مشكلة التكدس على الأرصفة وداخل القطارات، موؤكدة أنه سيتم اعادة كافة الرحلات بنهاية أزمة كورونا.

مواعيد القطارات المميزة

تضم قائمة القطارات المميزة قطارات رقم :”1926، و859 ، و623، و19:35، ورقم 837، وقطار رقم 243 – ركاب، قطار رقم 557، و558، و989، ، و961 ، و261، و281 ، و393″.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 ـ مكيف، وقطار رقم 166 ـ مميز، وقطار رقم 990 ـ مكيف، وقطار رقم 987 – مكيف، وقطار رقم 935 – مكيف، وقطار رقم 1935 – مكيف.

وقطار رقم 3001 – مكيف، وقطار رقم 167 – مميز، وقطار رقم 991 – مكيف، وقطار رقم 1163- مميز.

كما تضم قائمة قطارات الصعيد، قطار رقم 81 – مميز، وقطا رقم 1081 – مميز، وقطار رقم 157 – مميز، ومواعيد قطارات إسكندرية، وقطار رقم 923 – مكيف.

كما تشمل، قطار رقم 915 – مكيف، وقطار رقم 919 – مكيف، وقطار رقم 1203 – مميز، وقطار رقم 15 – مميز.

مواعيد قطارات إسكندرية

وفرت هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية، بفئات مميزة، ومطورة، ومكيفة، خلال الفترة من الساعة الساسة صباحاً وحتي الساعة الثامنة مساء يومياً.

ضمن قائمة القطارات :” 923، و915، و919، و132، و2001، وقطارات، 1203، و917، و15، و11، 909، إضافة إلي قطارات، 901، و905، و7، و903، 1205″.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 15-4-2020

مدحت إسماعيل 12:29 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 14-4-2020

مدحت إسماعيل 12:05 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 13-4-2020

مدحت إسماعيل 12:40 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 12-4-2020

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 12 أبريل 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 11-4-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 11 أبريل 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 10-4-2020

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 10 أبريل 20