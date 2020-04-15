مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 16-4-2020

وفرت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ، اليومية التي يتم تسيرها على الشبكة وفقا لساعات حظر التحرك، مطالبة الركاب الالتزام بالمواعيد المعلنة، تجنباً لكسر حظر التحرك المحدد.

وأشارت هيئة السكة الحديد ، أن مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات، سواء محافظات الوجه البحري، أو محافظات الصعيد، أنه تم مراعاة وصول القطارات للمحطات النهائية قبل بدء تطبيق حظر التحرك بنصف ساعة على الأقل لتمكين الركاب الوصول إلى منازلهم.

وأعلنت هيئة السكة الحديد ، أن الرحلات المتجهة للمحافظات وفقا لـ مواعيد القطارات المعلنة، قد يحدث بها تأخيرات، في حدود تتراوح بين 30 و 45 دقيقة، نتيجة بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً.

وأضافت مواعيد قطارات جديدة، عقب تعديل ساعات الحظر، للقضاء على مشكلة التكدس على الأرصفة وداخل القطارات، موؤكدة أنه سيتم اعادة كافة الرحلات بنهاية أزمة كورونا.

مواعيد القطارات المميزة

تضم قائمة القطارات المميزة قطارات رقم :”1926، و859 ، و623، و19:35، ورقم 837، وقطار رقم 243 – ركاب، قطار رقم 557، و558، و989، ، و961 ، و261، و281 ، و393″.







مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 ـ مكيف، وقطار رقم 166 ـ مميز، وقطار رقم 990 ـ مكيف، وقطار رقم 987 – مكيف، وقطار رقم 935 – مكيف، وقطار رقم 1935 – مكيف.

وقطار رقم 3001 – مكيف، وقطار رقم 167 – مميز، وقطار رقم 991 – مكيف، وقطار رقم 1163- مميز.

كما تضم قائمة قطارات الصعيد، قطار رقم 81 – مميز، وقطا رقم 1081 – مميز، وقطار رقم 157 – مميز، ومواعيد قطارات إسكندرية، وقطار رقم 923 – مكيف.

كما تشمل، قطار رقم 915 – مكيف، وقطار رقم 919 – مكيف، وقطار رقم 1203 – مميز، وقطار رقم 15 – مميز.

















مواعيد قطارات إسكندرية

وفرت هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية، بفئات مميزة، ومطورة، ومكيفة، خلال الفترة من الساعة الساسة صباحاً وحتي الساعة الثامنة مساء يومياً.