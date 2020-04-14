مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 15-4-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أن الرحلات المتجهة للمحافظات ومعلنة عنها مواعيد القطارات ، قد يحدث بها تأخيرات، في حدود تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، نتيجة بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً. وأضافت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات الجديدة،…

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أن الرحلات المتجهة للمحافظات ومعلنة عنها مواعيد القطارات ، قد يحدث بها تأخيرات، في حدود تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، نتيجة بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً.

وأضافت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات الجديدة، عقب تعديل ساعات الحظر، للقضاء على مشكلة التكدس على الأرصفة وداخل القطارات، مؤكدة أنه سيتم إعادة كافة الرحلات بنهاية أزمة كورونا.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 1926 – مكيف

يقوم القطار الساعة السادسة صباحًا من محطة مصر، ويصل طنطا محطته النهائية الساعة 19:17.



قطار رقم 859 – ركاب

يقوم القطار من محطة منوف الساعة السادسة وعشر دقائق، ويصل المحطة النهائية كفر الزيات الساعة 19:30.



قطار رقم 623 – ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة بنها في الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحًا ، ويصل المحطة النهائية في منوف الساعة 19:35.



قطاررقم 837- ركاب

ينطلق القطار من بنها الساعة التاسعة صباحاً، ويصل محطة ميت غمر الساعة 20:10.



قطار رقم 243 – ركاب

يقوم القطار الساعة 17:30 من طنطا، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 19:10.



قطار رقم 557 – ركاب

يقوم القطار من القاهرة في الساعة الخامسة مساءًا، ويصل محطة منوف في الساعة 19:05.



قطار رقم 558- ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة منوف في الساعة 7:00، ويصل القاهرة الساعة 19:10.



قطار رقم 989 – ركاب

يتحرك القطار من القاهرة في الساعة 17:30، ويصل محطته النهائية مديرية التحرير في الساعة 19:40.



قطار رقم 961 – ركاب

يقوم القطار من القاهرة الساعة 18:20، ويصل محطة وردان بتمام الساعة 19:36.



قطار رقم 261- ركاب

ينطلق القطار من محطة بنها الساعة 17:40، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 18:30.



قطار رقم 281 – ركاب

يتحرك القطار من الزقازيق بتمام الساعة 17:45، ويصل الإسماعيلية الساعة 19:40.



قطار رقم 393- ركاب

يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:10 وينهي رحلته في الزقازيق الساعة 19:25.



مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 986 ـ مكيف

يبدأ في التحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.



قطار رقم 166 ـ مميز

ينطلق القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.



قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.



قطار رقم 987 – مكيف

يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.



قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة .17:35



قطار رقم 167 – مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 13:00 من سوهاج، وينهي رحلته في محطة المنيا الساعة 17:30.



قطار رقم 991 – مكيف

يبدأ في التحرك الساعة 11:00 من المنيا، ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 14:40.



قطار رقم 1163- مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل محطة نجع حمادي محطته النهائية الساعة 15:40,



قطار رقم 81 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 9:00 من أسوان، ويصل محطته النهائية في أسيوط الساعة 18:20.



قطا رقم 1081 – مميز

يبدأ في التحرك في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل محطة سكة حديد مصر في الساعة 13:15.



قطار رقم 157 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 10:00 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.



مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 923 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 17:30.



قطار رقم 915 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:10 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 18:20.



قطار رقم 919 – مكيف

ينطلق القطار في الساعة 14:25 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 15:55.



قطار رقم 1203 – مميز

يبدأ القطار في التحرك الساعة 14:10 من القاهرة، ويصل محطته النخائية في الإسكندرية الساعة 17:50.



قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 11:25، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:10.