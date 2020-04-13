مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 14-4-2020

القطارات المتجهة اليوم لمحافظات الصعيد والقاهرةوالإسكندرية اليوم الثلاثاء وفقًا لمواعيد حظر التجوال

واصلت هيئة السكة الحديد استكمال أعمال التعقيم والتطهير للمحطات العربات، بكل محافظات الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إعلان مواعيد القطارات على شبابيك التذاكر.

وقامت هيئة السكة الحديد ، خلال الفترة الماضية بتعقيم الورش والمخازن، لضمان سير المرفق ومواعيد القطارات ، وعدم تأثيره بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعلان تعديلات في مواعيد التشغيل.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 – مكيف

يبدأ القطار المكيف التحرك من محطة السكة الحديد بالقاهرة في الساعة 12:00، وينهي رحلته بمحطة سكة حديد أسيوط بالصعيد الساعة 18:30.

قطار رقم 1982 – مكيف

يبدأ القطار في الانطلاق من محطة أسيوط بالصعيد، في الساعة 6:30، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 – مميز

يبدأ القطار في القيام من محطة مصر بالقاهرة بتمام الساعة 12:15، متجهاً لمحطته النهائية في أسيوط الساعة 18:30.

قطار رقم 753 – مطور

يقوم القطار ذو الدرجة المطورة من أسوان الساعة 7:00 صباحًا، وينهي رحلته في محطة أدفو الساعة 9:55.

قطار رقم 86 – نوم

يقوم القطار فئة درجة ـ نوم ـ من القاهرة بتمام الساعة 18:30 ويصل المحطة النهائية، أسوان الساعة 7:35، ويقف على محطات، الجيزة، والأقصر، وأدفو فقط، من بداية انطلاقه.

قطار رقم 991 – مكيف

يتحرك القطار من محطة السكة الحديد بالمنيا بتمام الساعة 11:00، ويقف في محطة مصر الساعة 14:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1106 – مميز

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد دمياط بتمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة التاسعة وعشرون دقيقة.

قطار رقم 12 – مميز

يبدأ القطار في القيام من محطة الإسكندرية بتمام الساعة التاسعة والربع صباحًا، ويصل القاهرة بتمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًا.

قطار رقم 1900 – مميز

القطار المميز يبدأ في تحركه من محطه سكة حديد الزقازيق بتمام الساعة السابعة وخمس وعشرون دقيقة، ويصل المحطة النهائية بالقاهرة الساعة التاسعة صباحًا.

قطار رقم 341 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بمنطقة رمسيس بتمام الساعة الثانية وعشرة دقائق ظهراً، ويصل المحطة النهائية في المنصورة بتمام الساعة السادسة مساءً.

قطار رقم 1113 – مميز

القطار المميز ينطلق من القاهرة في الساعة السابعة والنصف صباحًا، ويصل الإسماعيلية محطته النهائية في الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة السادسة والنصف صباحًا ويصل محطته النهائية مرسى مطروح بتمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة، وينهي رحلته بمحطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة العاشرة صباحًا.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة السابعة، ويصل المحطة النهائية بسكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة الثامنة صباحاً، ويقضي رحلته بمحطة الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة والنصف.