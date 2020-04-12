مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 13-4-2020

أعلنت وزارة النقل، أن هيئة السكة الحديد وفرت معاقد إضافية في مواعيد القطارات المعلنة، وذلك لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح.

وأوضحت هيئة السكة الحديد ، أن مواعيد القطارات المعلنة، من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات أثناء الرحلة، وذلك نظراً للمشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، على خطوط شبكة سكك حديد مصر، لرفع معدلات الأمن والسلامة.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 12 – مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.



قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.



قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.



قطار رقم 382 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.



قطار رقم 374 – مطور

يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.



قطار رقم 328 – مطور

يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.



قطار رقم 388 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15.



قطار رقم 278 – مطور

يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.



قطار رقم 124 – مطور

يقوم القطار من طنطا الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 11:05.



قطار رقم 512 – مطور

يقوم القطار من منوف الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 9:00.



قطار رقم 532 – مطور

يقوم القطار من أشمون الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:20.



قطار رقم 268 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 14:05.

مواعيد قطارات إسكندرية



قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.



قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.



قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.



قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.



قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 78 – نوم

يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 ، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10.

قطار رقم 86 – نوم

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، ويصل أسوان في تمام الساعة 7:35.

قطار رقم 980 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك من منحطة سكة حدديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، ويصل محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

قطار رقم 978 – مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 7:10، ويصل محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.

قطار رقم 1974 – مميز

يبدأ القطار في التحرك الساعة 6:15 من نجع حمادي، وينهي رحلته في الأقصر الساعة 8:45.

قطار رقم 991 – مكيف

ينطلق القطار من محطة السكة الحديد بالمنيا في الساعة 11:00، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 14:40.

قطار رقم 1142 – مميز

يبدأ القطار في القيام من القاهرة في الساعة 16:30، ويصل محطة الواسطي في الساعة 18:25.

قطار رقم 1102 – مطور

يقوم القطار من أسوان في الساعة 6:45، ويصل محطة السد العالي الساعة 7:15.