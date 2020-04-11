مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 12-4-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أن أعداد الركاب بدأت في الزيادة مرة أخري، بداية من منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من التشديد عدم التنقل بين المحافظات إلا للضرورة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وننشر اليوم مواعيد القطارات .



وذكرت هيئة السكة الحديد ، أنه تم إضافة مواعيد قطارات على الخطوط، لامتصاص الزحام الذي تعاني منه العربات نتيجة زيادة أعداد المستخدمين، مطالبة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الرحلات.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 78 – نوم

يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 ، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10.



قطار رقم 86 – نوم

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، ويصل أسوان في تمام الساعة 7:35.



قطار رقم 980 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك من منحطة سكة حدديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، ويصل محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.



قطار رقم 978 – مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 7:10، ويصل محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.



قطار رقم 1974 – مميز

يبدأ القطار في التحرك الساعة 6:15 من نجع حمادي، وينهي رحلته في الأقصر الساعة 8:45.



قطار رقم 991 – مكيف

ينطلق القطار من محطة السكة الحديد بالمنيا في الساعة 11:00، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 14:40.



قطار رقم 1142 – مميز

يبدأ القطار في القيام من القاهرة في الساعة 16:30، ويصل محطة الواسطي في الساعة 18:25.



قطار رقم 1102 – مطور

يقوم القطار من أسوان في الساعة 6:45، ويصل محطة السد العالي الساعة 7:15.



قطار رقم 1141 – مميز

يقوم القطار من محطة الواسطي في الساعة 6:30، ويصل القاهرة الساعة 8:30.



قطار رقم 1023 – مطور

ينطلق القطار الساعة 7:30 من السد العالي، وينهي رحلته بأسوان الساعة 8:00.

مواعيد قطارات اسكندرية



يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:45، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 10:00.



قطار رقم 905 – مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 8:00، وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 10:30.



قطار رقم 909 – مكيف

يبدأ في التحرك من القاهرة الساعة 9:00، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 11:50.



قطار رقم 11 – مميز

يبدأ في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة الساعة 10:10، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 14:25.



قطار رقم 15 – مميز

يبدأ القطار في القيام من محطة سكة حديد مصر بالقاهر بتمام الساعة 11:25، ويصل محطة النهاية بالإسكندرية الساعة 15:10.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 1926 – مكيف

يقوم القطار الساعة 18:00 من القاهرة، ويصل طنطا محطته النهائية الساعة 19:17.



قطار رقم 859 – ركاب

يقوم القطار من محطة منوف الساعة 18:10، ويصل المحطة النهائية كفر الزيات الساعة 19:30.



قطار رقم 623 – ركاب يبدأ القطار في التحرك من محطة بنها في الساعة 18:45 ، ويصل المحطة النهائية في منوف الساعة 19:35.



قطاررقم 837- ركاب

ينطلق القطار من بنها الساعة 19:05، ويصل محطة ميت غمر الساعة 20:10.



قطار رقم 243 – ركاب

يقوم القطار الساعة 17:30 من طنطا، ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 19:10.



قطار رقم 557 – ركاب

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 17:00، ويصل محطة منوف في الساعة 19:05.



قطار رقم 558- ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة منوف في الساعة 7:00، ويصل القاهرة الساعة 19:10.



قطار رقم 989 – ركاب

يتحرك القطار من القاهرة في الساعة 17:30، ويصل محطته النهائية مديرية التحرير في الساعة 19:40.