مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 11-4-2020

تبدأ هيئة السكة الحديد، بداية من يوليو المقبل تشغيل العربات الجديدة التي تعاقدات على توريدها مع الشركة الروسية، بهدف زيادة مواعيد القطارات والرحلات التي يتم تشغيلها بصفة منتظمة أمام ركاب المرفق.

وأعلنت وزارة النقل، أن هيئة السكة الحديد واصلت أمس، وعلى مدار الفترة الماضية، تنفيذ أعمال الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالقطارات، وننشر اليوم السبت مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 912- مكيف

يقوم القطار المكيف من محطة الإسكندرية، الساعة 11:30، ويصل القاهرة في تمام الساعة 14:45.

قطار رقم 392- ركاب

ينطلق القطار من المنصورة في الساعة 17:30، ويصل الزقازيق في الساعة 19:45.

قطار رقم 858 – ركاب

يقوم القطار من كفر الزيات في الساعة 17:55، ويصل محطته النهائية في منوف بتمام الساعة 19:25.

قطار رقم 624 – ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة منوف في الساعة 18:40، ويصل محطة بنها فى الساعة 19:30.

قطار رقم 836 – ركاب

ينطلق القطار من مطة ميت غمر الساعة 18:45، وينهي رحلته بمحطة بنها في الياعة 19:50.

قطار رقم 244- ركاب

:يبدأ القطار في التحرك من محطة الزقازيق في الساعة 17:20، وينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 19:00.

قطار رقم 588 – ركاب

يقوم القطار من محطة منوف الساعة 7:00 ووينهي رحلته بمحطة القاهرة الساعة 9:10.

قطار رقم 662- ركاب

يتحرك من محطة مديرية التحرير في الساعة 6:00، ويصل محطته النهائية بالقاهرة الساسعة 8:35.

قطار رقم 690 – ركاب

ينطلق القطار من محطة ايتاي البارود في الساعة 17:50، ويصل وردان بتمام الساعة 19:50.

قطار رقم 278 – ركاب

يقومن من منحطة الإسماعيلية في الساعة 17:45، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 19:40.

قطار رقم 4080 – ركاب

يقوم من الإسكندرية في الساعة 18:10، ويصل محطة أبوقير الساعة 19:00.

قطار رقم 4082 – ركاب

يبدأ التحرك من محطة الإسكندرية، الساعة 18:30، وينهي رحلته في أبوقير بتمام الساعة 19:20.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، وينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949- مختلط

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 – مختلط

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1982 – مكيف

يقوم القطار من أسيوط الساعة 6:30، ويصل محطة أسوان النهائية بتمام الساعة 15:30.

قطار رقم 160 – مميز

ينطللق القطار من محطة القاهرة في لساعة 12:15، ويصل أسيوط الساعة 18:30، وهي المحطة النهائية في الرحلة.

قطار رقم 1160 – مميز

تبدأ رحلة القطار في التحرك من أسيوط في الساعة 8:00، وينهي رحلته بالأقصر بتمام الساعة 12:25.

قطار رقم 986 – مكيف

يبدأ في تحركه من القاهرة الساعة 13:00 وينهي رحلته بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 1986 – مكيف

تنطلق رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 6:15 من أسيوط، ويصل الأقصر في الساعة 11:25.

قطار رقم 166 – مميز

يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30، ويصل محطته النهائية بسوهاج في الساعة 11:00.

قطار رقم 990 – مكيف

ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس بالقاهرة بتمام الساعة 15:00 ، ويصل محطة المنيا النهائية للرحلة في الساعة 18:15.