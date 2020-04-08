مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 9-4-2020

مواعيد القطارات المتجهة اليوم الخميس من القاهرة للإسكندرية وأسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد ، إضافة عدة قطارات لاستيعاب أعداد الركاب اليومية، على خطوط الشبكة مطالبة بالتزام المتسخدمين للمرافق بمواعيد القطارات المعلنة، مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت السكة الحديد ، على ضرورة تجنب بعض السلوكيات الخاطئة من جانب الركاب أثناء السفر، لتفادي الوقوع تحت طائلة قرار الغرامات ومنها التدخين داخل ووسط العربات.

وننشر اليوم مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي والبحري.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 167 – مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 13:00 من سوهاج، وينهي رحلته في محطة المنيا الساعة 17:30.



قطار رقم 991 – مكيف

يبدأ في التحرك الساعة 11:00 من المنيا، ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 14:40.



قطار رقم 1163- مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل محطة نجع حمادي محطته النهائية الساعة 15:40,



قطار رقم 81 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 9:00 من أسوان، ويصل محطته النهائية في أسيوط الساعة 18:20.



قطا رقم 1081 – مميز

يبدأ في التحرك في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل محطة سكة حديد مصر في الساعة 13:15.



قطار رقم 157 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 10:00 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.



قطار رقم 1157 – مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 7:30 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية بالقاهرة في تمام الساعة 11:35.



قطار رقم 987 – مكيف

يبدأ التحرك من محطة سكة الأقصر في تمام الساعة 7:40، ويصل القاهرة في الساعة 18:30.



قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار من الأقصر الساعة 12:40 ، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 1935 – مكيف

يقوم القطار من المنيا في الساعة 7:00 ، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 948 – مختلط

يقوم القطار في الساعة 6:30 من المنصورة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 9:05.



قطار رقم 586 – مختلط

يقوم القطار في تمام الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 16:17.



قطار رقم 1914 – مختلط

يبدأ القطار في تمام الساعة 6:40 من المنصورة، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 8:45.



قطار رقم 966 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل المحطة النهائية في القاهرة في الساعة 18:15.



قطار رقم 994 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 14:00 من دمياط، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:15.



قطار رقم 334 – مميز

ينطلق القطار الساعة 7:25 من المنصورة، وينهي رحلته في محطة مصر القاهرة الساعة 11:15.



قطار رقم 952 – محتلط

يقوم القاهرة من بورسعيد الساعة 6:30، ويصل القاهرة الساعة 10:55.



قطار رقم 944 – متخلط

ينطلق القطار الساعة 6:30 من الزقازيق، ويصل محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 8:05.



قطار رقم 956 – مختلط

ينطلق القاهرة في الساعة 13:00 من بورسعيد، ويصل القاهرة في الساعة 17:15.



قطار رقم 186 – مختلط

ينطلق القطار في تمام الساعة 8:030 من بورسعيد، ويصل المحطة النهائية بالقاهرة في الساعة 12:50.

مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 902 – مكيف

يتحرك القطار من الإسكندرية الساعة 6:40 ويصل القاهرة الساعة 9:55.



قطار رقم 906 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك الساعة 7 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 9:35.



قطار رقم 904 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك الساعة 8:00 من الإسكندرية، ويصل القاهرة في الساعة 10:30.