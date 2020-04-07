مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 8-4-2020

طبقت هيئة السكة الحديد نظامًا جديدًا للغرامات على السلوكيات الخاطئة التي يفعلها الركاب أثناء قيام الرحلات التى تتم يومياً.

وأضافت هيئة السكة الحديد مؤخراً عددًا من القطارات على بعض الخطوط، لامتصاص الكثافة.

وننشر اليوم الأربعاء مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.

قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 227 – مطور

ينطلق من محطة السكة الحديد في القاهرة، ويصل محطته النهائية شبين القناطر الساعة 18:35.

قطار رقم 271 – مطور

يقوم من الزقازيق في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في 8:15 بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

قطار رقم 687 – مطور

يقوم من القاهرة في الساعة 16:45 ويصل محطة وردان في الساعة 17:55 وهي المحطة النهائية.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في .

15:25

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة .

10:00

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة

10:40

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية11:15



مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.

قطار رقم 81 – مميز

يبدأ الإنطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.

قطار رقم 1081- مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.

قطار رقم 157 – مميز

يقوك القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.

قطار رقم رقم 1157 – مميز

يقوم القطار من محطته بالأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في الساعة 6:45 من أسوان، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:30.