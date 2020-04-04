مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 5-4-2020

قائمة بعدد القطارات المتجهة من القاهرة للصعيد والقطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية

تخطط هيئة السكة الحديد ، خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الرحلات التني تنطلق يومياً من القاهرة للمحافظات الأخرى، وذلك بعد استلامها العربات الجديدة من الجانب المجرى.

وأعلنت هيئة السكة الحديد ، الاقتراب من استلام 30 عربة جديدة من ضمن 1300 عربة تم التعاقد عليها، وذلك لزيادة الرحلات وإضافة مواعيد القطارات، الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمة جيدة للركاب.

وتنشر “المال” اليوم مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 948 – متخلط

ينطلق القطار الذي يضم عربات مميزة ومطورة، من المنصورة في تمام الساعة 6:30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 9:10.



قطار رقم 586 – متخلط

يقوم القطار من الإسكندرية في تمام الساعة 14:15 ويصل طنطا في تمام الساعة 16:17.



قطار رقم 966 – متختلط

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 18:15.



قطار رقم 944 – متختلط

يقوم القطار من محطة دمياط، في الساعة 14:00 وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 18:15.



قطار رقم 1115

يقوم القطار المميز من محطة كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 7:00 في الإسكندرية.



قطار رقم 1117

يقوم القطار المميز من محطة سكة حديد كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية في الإسكندرية الساعة 17:00.



قطار رقم 1116

يتحرك القطار المميز من محطة الإسكندرية في الساعة 14:35 ويصل محطته النهائية في تمام الساعة 15:10، بكفر الدولار.

مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 906 – مكيف

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:00 من الإسكندرية ويصل المحطة النهائية للقاهرة في الساعة 9:55.



قطار رقم 900 – مكيف

يقوم القطار من الإسكندرية في تمام الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية القاهرة في تمام الساعة 11:20.



قطار رقم 936- مكيف

يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 من طنطا، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعةة 8:05.



قطار رقم 14 – مميز

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 7:25 من الإسكندرية وينهي رحلته للقاهرة في تمام الساعة 12:00.



قطار رقم 18 – مميز

يبدأ القطار المميز في القيام من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 13:10 وينهي رحلته بالقاهرة في امام الساعة 17:15.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 2004 ـ مكيف

يقوم القطار من القاهرة في تمام الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية في كوم أمبو الساعة 18:00.



قطار رقم 3003 ـ مكيف

ينطلق القطار من أسوان في تمام الساعة 6:55 وينهي رحلته في الجيزة بتمام الساعة 18:35.



قطار رقم 982 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.



قطار رقم 1982 – مكيف

ينطلق القطار من محطة سكة حديد أسيوط في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في أسوان بتمام الساعة 15:30.



قطار رقم 160 – مميز

يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 12:15 من القاهرة، وينهي رحلته في محطة سكة حديد أسيوط الساعة 18:30.



قطار رقم 1160 – مميز

يقوم القطار من سوهاج في تمام الساعة 8:00 صباحاً ويصل المحطة النهائية في الأقصر بتوقيت 13:25.



قطار رقم 986 – مكيف

يتحرك القطار من محطة القيام بالقاهرة، في تمام الساعة 13: وينهي رحلته ببمحطة سكة حديد أسيوط الساعة .18:30