مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 4-4-2020

قائمة بالقطارات التي ستقوم اليوم من القاهرة للصعيد ومن الصعيد للقاهرة، والقطارات المتجهة للاسكندرية

أضافت هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية عددًا من القطارات الإضافية، وذلك لاستيعاب الركاب، والحد من التزاحام، مصحوبة بنشرة لمواعيد القطارات التي تم الإعلان عنها خلال فترة الحظر.

وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في نفس الوقت وفرت وزارة النقل أتوبيسات لنقل العالقين بمحطات، خاصة مواعيد القطارات التي وصلت بعد فترة الحظر.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1115

يقوم القطار المميز من محطة كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 7:00 في الإسكندرية.

قطار رقم 1117

يقوم القطار المميز من محطة سكة حديد كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية في الإسكندرية الساعة 17:00.

قطار رقم 1116

يتحرك القطار المميز من محطة الإسكندرية في الساعة 14:35 ويصل محطته النهائية في تمام الساعة 15:10، بكفر الدولار.

قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 227 – مطور

ينطلق من محطة السكة الحديد في القاهرة، ويصل محطته النهائية شبين القناطر الساعة 18:35.

قطار رقم 271 – مطور

يقوم من الزقازيق في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في 8:15 بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

قطار رقم 687 – مطور

يقوم من القاهرة في الساعة 16:45 ويصل محطة وردان في الساعة 17:55 وهي المحطة النهائية.

قطار رقم 667 – مطور

يقوم من محطة سكة حديد وردان في الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية، إيتاي البارود في الساعة 8:20.

قطار رقم 297 – مطور

يبدأ في التحرك من المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل محطته النهائية في طنطا في تمام الساعة 15:5.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2004 ـ مكيف

يقوم القطار من القاهرة في تمام الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية في كوم أمبو الساعة 18:00.

قطار رقم 3003 ـ مكيف

ينطلق القطار من أسوان في تمام الساعة 6:55 وينهي رحلته في الجيزة بتمام الساعة 18:35.

وقطارا أرقام 2004، و3003، يتوقفان فقط على محطات المحافظات، وليس المراكز من توقيت انطلاقهم من بداية الرحلة حتي نهايتها.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي، الجيزة، – وبني سويف.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 10:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 14:25.

قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 15:10.

قطار رقم 917 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 16:30.

قطار رقم 1203 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 14:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 17:50.