مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 1-1-2020

تسير هيئة السكة الحديد يوميا عددا من الرحلات للوجه القبلى، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به محطات توقف تلك القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، ومحطات انطلاقها، بعد تحركها من المحطة المركزية للسكة الحديد بمنطقة رمسيس، اليوم الأربعاء 1-1-2020.

وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للوجه القبلي لمحافظات الصعيد، فئة قطارات إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة ودرجة مميزة ومطورة.



مواعيد قطارات للإسكندرية

قطار رقم 1

تنطلق قطارات السكة الحديد فئة إكسبريس بعريات مميزة الساعة 3 عصرا، ورقم القطار ” 1 ” وتصل الي محطة شبرا الخمية الساعة 3.15 بعد الظهر، إلى أن يصل بنها بين الساعة 3.44 والساعة 3.48 دقيقة.



تقف قطارات السكة الحديد ـ إكسبريس بعريات مميزة ـ في شبرا الخمية عند الساعة 3.15 وبنها بين الساعة 3.44 والساعة 3.48 عصرا.



وتقف فى محكة قويسنا عن الساعة 4 وبركة السبع 4.13 دقيقة، وفي طنطا الساعة 4.31 والساعة 4.35، وتقف عن محطة كفر الزيات فى الساعة 4.53 والتوفيقة عن الساعة 4 و5 دقائق، وإتياي البارود عند الساعة 5.17 دقيقة.



وتنطلق قطارات الإكسبريس من محطة دمنور فى الساعة 5.38 والساعة 5.42 لتصل وتتوقف فى محطة أبو حمص الساعة 5.58 وكفر الدوار عند الساعة 6.14.



ويقف القطارات في محطة سيدي جابر عند 6.33 وتنطلق الساعة 6.38 لتصل الإسكندرية فى الساعة 6.45 مساء.



قطار رقم 163:

ينطلق القطار من محطة مصر فى الساعة 4.20 دقيقة ويصل الإسكندرية الساعة 7.45 مساء.



بداية توقف القطار فى محطة بنها عند الساعة 5، وقويسنا الساعة 5.15 وبركة السبع عند الساعة 5.29.



كما يتوقف عند محطة طنطا فى الساعة 5.47، وتسير رحلة القطار على أن يتوقف فى محطة إتياي البارود عند الساعة 6.27 ودمنهور فى الساعة 6.52 دقيقة.



ويتوقف القطار فى محطة سيدي جابر فى الساعة 7.33 إلى أن يصل الإسكندرية 7.45 دقيقة.



قطار رقم 889:



ويبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



يبدأ القطار التوقف فى محطة أبوحمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.



يوتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتي تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار رقم 939:



قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنهاء الساعة 6.24 صباحا ومساء.



يبدأ التوقف فى محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة، ثم يتم تحويله إلي خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.



قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهي فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.



قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.



قطار 1108 :



وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30 وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10دقيقة.



قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15 وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50دقيقة.



قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30 وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.



قطار رقم 8

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح ويصل إلي القاهرة الساعة 9.15 صباحا



قطار رقم 158:

وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحا ويصل رمسيس الساعة 10.20 صباحا.



قطار رقم 802:

ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 صباحا.

القطارات المطورة

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 14:

وينطلق من الإسكندرية الساعة 7.45صباحا، وتنتهي رحلته عند محطة القاهرة الساعة 12 ظهرا.



قطار رقم 12:

تطلق رحلته الساعة 9.15 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 1.35 ظهرا.



قطار رقم 132:

وينطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 10.20 ويصل القاهرة الساعة 2 ظهرا فى محطة رمسيس.



قطار رقم 164:

يقوم من الإسكندرية فى الساعة 12 ظهرا، تنتهي رحلته الساعة 3.15 فى رمسيس.



قطار 1208:

ويقوم من محطة دمنهور الساعة 3.15 ويصل رحلته، إلي محطة النهاية في القاهرة الساعة 4.35 مساء.



قطار رقم 18:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا، وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.



قطار رقم 24:

تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.



قطار رقم 118:

وتنطلق رحلته الساعة 5 مساء من محطة سيدي جابر وتنتهي فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.



قطار رقم 32:

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.



قطار رقم 128:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهي فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار 1903:

تنطلق رحلة قطار السكة الحديد فى الساعة 17 من محافظة أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط فى تمام الساعة 7.50.



قطار رقم 2009:

تنطلق رحلة القطار في الساعة 18.10 من أسوان ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 1.45 في أسيوط.



قطار رقم 997:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك من أسوان فى الساعة 20.45 ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 4.20.



قطار رقم 89:

يتحرك قطار السكة الحديد من محطة البداية فى الساعة 21.05 ويصل أسيوط محطته النهائية فى الساعة 5.35.



قطار رقم 187:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك من السد العالي فى تمام الساعة 21.10 ويصل أسيوط فى الساعة 7.25.



قطار رقم 989:

يتحرك القطار من محطة أسوان فى الساعة 23 ويصل أسيوط محطته النهائية فى تمام الساعة 6.20.



قطار رقم 91:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 22.40 من السد العالي، ويصل أسيوط فى تمام الساعة 8.30.



قطار رقم 833:

تنطلق رحلة القطار فى الساعة 3.45 من الأقصر ويصل أسيوط فى الساعة 9.20.



قطار 163:

يتحرك القطار من أسيوط فى الساعة 22 من أسيوط ويصل محطة القاهرة فى رمسيس الساعة 3.35.



قطار رقم 2007:

يتحرك القطار من أسيوط فى الساعة 23.05 من أسيوط ويصل القاهرة فى تمام الساعة 3.55.