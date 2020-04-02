مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 3-4-2020

تستهدف هيئة السكة الحديد ، خلال الفترة المقبلة تشغيل 20 جرار سكة حديد تم استلامهم من شركة GE، المورد لصفقة 100 جرار جديدة، الأمر الذي سيساهم في تحسين مواعيد القطارات التي يتم اطلاقها بشكل يومي.



وتتقرب هيئة السكة الحدي ، خلال الأيام المقبلة استلام أيضا 30 عربة جديدة من صفقة الـ 1300 عربة، تم الإتفاق مع شركة روسية لتوريدهم، وذلك في إطار برنامج تطوير المرفق لتحسين وتطوير مواعيد القطارات، وتقديم خدمة أفضل للركاب.

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 1142 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وينهي رحلته في الواسطي الساعة 18:25.



قطار رقم 1022 – مطور

يقوم القطار من أسوان في تمام 6:45 ويصل المحطة النهائية السد العالي في تمام 7:15.



قطار رقم 11141 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من الواسطي، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 8:30.



قطار رقم 1023 – مطور

يقوم القطار من السد العالي، في تمام الساعة 7:30 وينهي رحلته في أسوان في الساع 8:00.



قطار رقم 753 – مطور

يتحرك القطار في تمام الساعة 7:00 من اسوان وينهي رحلته في أدفو في الساعة 9:55.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.



قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.



قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.



قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.



قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.



والقطار يتوقف على محطات:” الجيزة، والواسطي، وبني سويف، ثم مغاغة، ومطاي، وسمالوط”

مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار في الساعة 1:10 من القاهرة، ويصل الإسكنرية في تمام الساعة 14:25.



قطار رقم 15 – مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 11:25 ويصل المحطة النهائية بالإسكندرية بتمام الساعة 15:10.



قطار رقم 917 – مكيف

ينطلق القطار في تمام الساعة 14:00 من القاهرة وينهي رحلته في الإسكندرية في الساعة 16:30.



قطار رقم 1203 – مميز

يبدأ في التحرك بتمام الساعة 14:10 من القاهرة، ويصل الإسكندرية في الساعة 17:50.



قطار رقم 2001 – مكيف

يقوم الساعة 15:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 17:30.



قطار رقم 123 – مميز

يقوم في تمام الساعة 12:50 من القاهرة ويصل الإسكندرية في الساعة 17:10.



قطار رقم 919- مكيف

يقوم في الساعة 14:25 من القاهرة، ويصل الإسكندرية في الساعة 15:55.



قطار رقم 1205 – مختلط

يبدأ في التحرك من القاهرة بتمام الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في مرسي مطروح بتمام الساعة 15:25.