مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 2-4-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية أنها أضافت عددا من القطارات ذات الدرجات المميزة والمطورة، على خطوط الوجه البحري، كما أضافت قطارات مكيفة على خطوط الوجه القبلي وننشر اليوم الخميس مواعيد القطارات.

وتتأتي زيادة أعداد القطارات، لحل مشكلة تكدس الركاب، وإلزام وزير المقل الفريق كامل الوزير هيئة السكة الحديد إعلان مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.

قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 227 – مطور

ينطلق من محطة السكة الحديد في القاهرة، ويصل محطته النهائية شبين القناطر الساعة 18:35.

قطار رقم 271 – مطور

يقوم من الزقازيق في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في 8:15 بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

قطار رقم 687 – مطور

يقوم من القاهرة في الساعة 16:45 ويصل محطة وردان في الساعة 17:55 وهي المحطة النهائية.

قطار رقم 667 – مطور

يقوم من محطة سكة حديد وردان في الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية، إيتاي البارود في الساعة 8:20.

قطار رقم 297 – مطور

يبدأ في التحرك من المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل محطته النهائية في طنطا في تمام الساعة 15:5.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1974 ـ مميز

يقوم من القاهرة في الساعة 6:15، ويصل محطته النهائية في الأقصر بتمام الساعة 8:45.

ويقف في محطة قنا فقط خلال فترة الرحلة من بداية محطة التحرك.

قطار رقم 980 ـ مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

القطار يتوقف على عدد كبير من المحطات، خلال زمن الرحلة.



قطار رقم 1980 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.

قطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

وخلال فترة الرحلة يتوقف القطار على عدد كبير من المراكز الرئيسية بطول الخط.

قطار رقم 1080 ـ مميز

ينطلق في الساعة 7:00 من سوهاج، وينهي رحلته في تمام الساعة 14:50 بأسوان.

قطار رقم 158 ـ مميز

يقوم القطار الساعة 10:30 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في سوهاج بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 1158 ـ مميز

يتحرك القطار في الساعة 6:15 من سوهاج ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 9:45.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.



قطار رقم 27 – مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، وينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.



قطار رقم 949- مختلط

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.



قطار رقم 585 – مختلط

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.



قطار رقم 909 – مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.