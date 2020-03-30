مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 31-3-2020

أعلن وزير النقل المهندس الفريق كامل الوزير، تكليف قيادات هيئة السكة الحديد بتشغيل قطارات إضافية، وإعلان مواعيد القطارات الجديدة على خطوط الوجه البحري، للحد من تكدس الركاب داخل العربات.

وأشارت وزارة النقل، أن هيئة السكة الحديد إضافت بداية من اليوم الثلاثاء قطار مميز على خط القاهرة الزقازيق، وذلك ننشر مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 31-3-2020.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.

قطار رقم 81 – مميز

يبدأ الإنطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.

قطار رقم 1081- مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.

قطار رقم 157 – مميز

يقوك القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.

قطار رقم رقم 1157 – مميز

يقوم القطار من محطته بالأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز

يقوم القطار في الساعة 6:45 من أسوان، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 982 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار رقك 1982 – مكيف

يتحرك من أسيوط في الساعة 6:30 ويصل أسوان بتمام الساعة 15:30.

قطار رقم 160 – مميز

يقوك في الساعة 12:15 من القاهرة ويصل محطته النهائية في أسيوط الساعة 18:30.

قطار رقم 1160 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 8:00 وينهي رحلته بالأقصر في الساعة 13:25.

قطار رقم 986 – مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 13: ويصل أسيوط الساعة 18:30.

قطار رقم 166 – مميز

يقوم من المنيا، في الساعة 6:30 ويصل محطته النهاية سوهاج بتمام الساعة 11:00.

قطار رقم 990 – مكيف

ينطلق في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، وينهي رحلته في المنيا الساعة 18:15.

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