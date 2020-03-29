مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 30-3-2020

طالب وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكة الحديد، برفع معدلات النظافة في المحطات والقطارات، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مع إعلان مواعيد القطارات اليومية.

كما طالب قيادات هيئة السكة الحديد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لحل أزمة مواعيد القطارات التي تصل متأخرة وفي ساعات الحظر، لافتًا إلى أن الدولة جاهدة على عبور أزمة كورونا بسلام.

مواعيد القطارات المميزة

ألغت هيئة السكة الحديد نحو 94 رحلة يومية على خطوط الضواحي، والواصلة القاهرة بمحافظات الوجه البحري، وذلك تنفيذ لقرار حظر التحرك.

وتضم قائمة الخطوط الملغاة عليها رحلات يومية:” القاهرة – إيتاي البارود والعكس، بعدد 16 رحلة تم وقفها، و17 رحلة على خط القاهرة – منوف – طنطا والعكس، و6 رحلات علي خط سكة حديد ” طنطا – قلين – شريين”.

وتضم الرحلات الملغاه :” طنطا – قلين – دمنهور، بعدد 11 رحلة، وخط القاهرة – المنصورة، بعدد 21 رحلة، وطنطا – المنصورة – دمياط، بعدد 15 رحلة، وطنطا – الزقازيق بعدد 6 رحلات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز

يقوم القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

ينطلق القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يقوم في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

ينطلق في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يبدأ في التحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

ينطلق القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

والقطار يتوقف على محطات:” الجيزة، والواسطي، وبني سويف، ثم مغاغة، ومطاي، وسمالوط”.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15