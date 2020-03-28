مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-3-202

القطارات المتجهة اليوم من القاهرة لمحافظات الصعيد والقطارات المتجهة من القاهرة للاسكندرية

طالبت هيئة السكة الحديد ، الركاب الالتزام بمواعيد القطارات التي يتم تسيرها في الوقت الحالي، وذلك تجنبا الوصول للمحطات النهائية في ساعات حظر التجوال.

ولفت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم حل مشكلة الركاب الذين وصلوا، أمس الأول في فترة حظر التجوال، عبر توفير أتوبيسات مكيفة لنقلهم لمنازلهم مجانا، وذلك ننشر مواعيد القطارات اليوم الأحد

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 11:50

قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 10:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 14:25

قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 15:10

قطار رقم 917 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 16:30

قطار رقم 1203 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 14:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 17:50

قطار رقم 2001 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 15:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:30

قطار رقم 133 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:50 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:10

قطار رقم 919 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:55

قطار رقم 915 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 15:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 18:20

قطار رقم 923 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 17:30

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.

قطار رقم 81ـ مميز

ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

والقطار يتوقف على محطات:” الجيزة، والواسطي، وبني سويف، ثم مغاغة، ومطاي، وسمالوط”.



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