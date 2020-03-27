مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 28-3-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد ، أن هناك بعد التأخيرات التى ستحدث في مواعيد القطارات اليوم السبت 28-3-2020، وتتراوح في معظم الخطوط، بين 30 إلى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وأكدت هيئة السكة الحديد ، أن جميع مواعيد القطارات ستصل محطاتها النهائية قبل ساعات حظر التجوال، لتمكين الركاب وصولهم إلى المنازل.

وأشارت أنه تم توفير قطارات كافية، لركاب محافظات الوجه القبلي، بين قطارات مميزة، ومكيف ومطورة، وقطارات في أي بي.

كما تم حل مشكلة نقص قطارات ركاب الوجه البحري، وحل أزمة تكدس الركاب التى وقعت يوم الخميس الماضي.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.

قطار رقم 81ـ مميز

ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

والقطار يتوقف على محطات:” الجيزة، والواسطي، وبني سويف، ثم مغاغة، ومطاي، وسمالوط”.

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