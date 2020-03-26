مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-3-2020

أكدت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، أن مواعيد القطارات سارية يومي الجمعة والسبت من الساعة 6 صباحًا حتى السابعة مساء، وأنه تم تعديل الرحلات لتتماشي مع فترة الحظر.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن عدد رحلات مواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي بعد التعديل وصلت لـ 54 قطارا، تعمل من القاهرة للصعيد والعكس.

مواعيد قطارات الصعيد

شملت قائمة القطارات المتجهة للوجه القبلي أرقام :«1002، و3002، و978، و974، و1974، و”980″.

كما شملت أرقام القطارات “: 1980، و80، و1080، و158، و1158، إلى جانب قطارات 982، و1982، و160، و1160، فضلا عن 986، و1986، و166، و990”.

وتتوزع القطارات المذكورة سابقا بين 9 قطارات مكيفة، و10 قطاارت مميزة، و35 قطارا مطور، على خطوط الوجه القبلي.

وعن قائمة القطارات العائدة من أسوان للقاهرة، شملت :” 2001، و1001، و159، و983، و1983، و981، و163، بالإضافة إلى 1163، و81، و1081، و157″.





























مواعيد القطارات المميزة



وقامت هيئة السكة الحديد بإلغاء نحو 16 قطار على الخطوط القصيرة، على خط سكة حديد “القاهرة – إيتاي – والعكس” طريق المناشي”.

وقام وزير النقل، أمس بجولة تفقدية لمحطة السكك الحديدية برمسيس، حيث تابع نزول الركاب من قطار 966 دمياط القاهرة وقام بتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري.

مواعيد قطارات اسكندرية









وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحى 90 ك/ ساعة.

وأبرمت هيئة السكة الحديد خلال الفترة العامين الماضيين 3 عقود لزيادة قوة الجرار، وتوفير عربات إضافية على خطوط الشبكة وضمت العقود شراء 1300 عربة سكة حديد، من تحالف شركة ترانسماش هولدينج.

إضافة إلى شراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن عقد مع شركة PRL يتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا أخرى، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.