مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 25-3-2020

قائمة القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد خلال فترة الحظر وقائمة بالقطارات التي تم وقفها

عدلت هيئة السكة الحديد ، مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات اليوم الأربعاء، لتكون مقتصر فقط على الساعات المحددة من 6 صباحا حتي الساعة السابعة مساءً.

وألغت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ، في بعض الخطوط، كما عدلت مواعيد القطارات ذات المسافات الطويلة، لتكون عند أقرب محطة.

وبعد انتهاء فترة الحظر سيتم استكمال الرحلة، والعاملين في شبابيك التذاكر، سيقومون بابلاغ المواطن، بموعيد نهاية الرحلة والمحطة.



وأصدر مجلس الوزراء، اليوم عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً لمدة اسبوعين.

وستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحًا كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت وزارة النقل استقبال ميناء الاسكندرية اليوم العربة النموذج الاولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

والعربات الجديدة ضمن الصفقة الموقعة مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 980

القطار دجة في أي بي ـ ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته ف اسيوط قناة الساعة 6:00 بدلا من اسوان.



القطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 8:30 من القاهرة وينهي رحلته في محطة سكة حديد البلبينا في الساعة 6:30، بدلا من اسوان.



قطار رقم 158 مكيف

يقوم القاهر من محطة السكة الحديد بالقاهرة في الساعة 10:30 وينهي رحلته في الساعة 6:00 بمحطة سوهاج.



قطار رقم 982 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة الساعة 12:00 وينهي رحلته في أسيوط الساعة 5:25:



قطار رقم 160:

ينطلق القطار درجة مميزة في الساعة 12:15 وينهي رحلته بمحطة سكة حديد أسيوط الساعة 6:00.



القطار رقم 186 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:30 ويصل محطته النهائية في تمام الساعة 6 بأسيوط.



قطار رقم 1110 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 3 ويصل المحطة النهائية الساعة 3:15، وكان من المقرر أن يتحرك للفيوم، لكن سيتم وقفه لتنفيذ قرار جظر التجوال.

مواعيد القطارات المميزة

قائمة بالقطارات التي تم وقفها بعد قرار حظ التحرك

مواعيد قطارات اسكندرية