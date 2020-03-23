مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 24-3-2020

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على أهمية انتظام مواعيد القطارات .

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ، بزيارة ميداينة لخط سكة حديد خط” سيدى جابر – رشيد – أبوقير- المعمورة- البصيلي”، برفقة المهندس عماد أسعد نائب الخدمات المشتركة، وأكد على انتظام مواعيد القطارات .

وتابع رئيس هيئة السكة الحديد ، أعمال الصيانة وإغلاق المعابر الغير قانونية وتعقيم المحطات والقطارات وإزالة الملصقات ومتابعة أعمال الدهانات، وانتظام مواعيد القطارات اليومية.

وشملت الجولة محطات (السوق، غبريال، الرمل، النقراشي، سيدي بشر، العصافرة، المنتزة، الإصلاح، المعمورة، الطابية، السماد، الطرح، المعدية، بحيرة إدكو، إدكو).

مواعيد قطارات الصعيد



تضم قائمة قطارات محافظات الصعيد :« 196، و84، و86، 88، 2014، و82، 976، بالإضافة إلى 996، و90، 2008، و890، 1902، و832، و934».



ووفقا للترتيب المذكور سابقا، ينطلق القطار الأول رقم 196 مميز من القاهرة الساعة 19.10.

ويقوم القطار رقم 84 نوم من القاهرة الساعة 19:50، وينطلق القطار 86 من القاهرة الساعة 19:45.

ويتحرك القطار رقم 8888 ـ مكيف ـ من القاهرة الساعة 20:00.

ويقوم القطار رقم 2014 فئة في أي بي، من القاهرة الساعة 21:00، فيما يتحرك القطار رقم 82 ـ نوم ـ من الجيزة الساعة 21:40.

وينطلق القطار رقم 976 في أي بي ـ من القاهرة في الساعة 21:30.

ويبدأ القطار رقم 996 مكيف ـ أولى وثانية ـ التحرك من القاهرة الساعة 22:00.

ويقوم القطار رقم 90 ـ مميز ـ من القاهرة في الساعة 22:15.

وينطلق القطار رقم VIP من القاهرة الساعة 23:00.

ويتحرك القطار رقم 890 مكيف ـ أولى وثانية ـ من القاهرة الساعة 23:30.

ويقم القطار رقم 1902 مكيف من القاهرة الساعة 12:20.

يتحرك القطار رقم 832 ـ مميز ـ من القاهرة في الساعة 12:35.

يقوم القطار رقم 934 ـ في أي بي ـ من القاهرة الساعة 1:10.

والقطار أرقام : « 84، و86، 88، 2014، و82، تنتهي رحلتها بمحطة أسوان والأقصر.

والقطارات أرقام :« 2008، و90، و890، و1902، و934، و832، و166، و776، تنهي رحلتها في محطات سوهاج، والأقصر، وأسوان.

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