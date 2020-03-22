مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 23-3-2020

أكدت هيئة السكة الحديد ، أنه يتم العمل في برنامج تطوير المرفق وفقا الجدول الزمني الموضوع، خلال الفترة المقبلة سيرى المواطن تطويرات ملحوظة في مواعيد القطارات المنطلقة يوميا، فضلا عن نوعية العربات المستخدمة.

وأشارت هيئة السكة الحديد ، إلى أنه تم إنهاء جزء كبير في عملية كهربة إشارات الخطوط، والتى ستساعد في ظبط مواعيد القطارات وزيادتها، الأمر الذي سينعكس على كافة الركاب في نوعية الخدمة المقدمة.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى اسوان بتمام الساعة 10.55.



قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتي ينهي رحلته فى اسوأن بتمام الساعة 9.40.



قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتي يصل إلي المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.



قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية اسوان فى تمام الساعة 11.25.



قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية اسيوط فى تمام الساعة



قطار 1903:

تنطلق رحلة قطار السكة الحديد فى تمام الساعة 17 من محافظة أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط فى تمام الساعة 7.50.



قطار رقم 2009:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 18.10 من أسوان ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 1.45 في أسيوط.



قطار رقم 997:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك من اسوان فى تمام الساعة 20.45 ويصل محطته النهائية فى اسيوط بتمام الساعة 4.20.



قطار رقم 89:

يتحرك قطار السكة الحديد من محطة البداية فى تمام الساعة 21.05 ويصل أسيوط محطته النهائية فى تمام الساعة 5.35.



قطار رقم 187:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك من السد العالي فى تمام الساعة 21.10 ويصل أسيوط فى تمام الساعة 7.25.



قطار رقم 989:

يتحرك القطار من محطة أسوان فى تمام الساعة 23 ويصل أسيوط محطته النهائية فى تمام الساعة 6.20.



قطار رقم 91:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 22.40 من السد العالي، ويصل اسيوط فى تمام الساعة 8.30.



قطار رقم 833:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 3.45 من الأقصر ويصل أسيوط فى تمام الساعة 9.20.



قطار 163:

يتحرك القطار من أسيوط فى تمام الساعة 22 من أسيوط ويصل محطة القاهرة فى رمسيس فى تمام الساعة 3.35.



قطار رقم 2007:

يتحرك القطار من اسيوط فى تمام الساعة 23.05 من اسيوط ويصل القاهرة فى تمام الساعة 3.55.

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