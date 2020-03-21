مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 22-3-2020

ناشدت هيئة السكة الحديد ركاب القطارات، أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إثناء الرحلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذلك ننشر مواعيد القطارات اليوم.

وتوفير هيئة السكة الحديد عدد من الرحلات اليومية، المتجهة للمحافظات وتضم قطارات فئة في أي بي، ومكيف درجة أولي وثانية، وقطارات مميزة، ونشر اليوم الأحد 22-3-2020، مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 142:

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 8.45، ويصل الواسطي الساعة 10.47.

قطار رقم 144:

يقوم القطار من الجيزة في الساعة 11.35 وينهي الرحلة في الواسطي الساعة 13.15.

قطار رقم 146:

ينطلق من الجيزة في الساعة 14.10، ويصل الواسطي نهاية الرحلة في الساعة 16.10.

قطار رقم 152:

يبدأ في التحرك من الجيزة في تمام الساعة 17.00 ويصل الواسطي في الساعة 19.15.

قطا ررقم 156:

ينطلق القطار في الساعة 20.40 من الجيزة، ويصل الواسطي في الساعة 22.10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 941:

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 5.15 ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 965:

يقوم القطار الساعة 7.30 ويصل دمياط في الساعة 11.30.

قطار رقم 949:

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9.15 ويصل محطته النهائية في المنصورة الساعة 16.20.

قطار رقم 807:

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 1.35ويصل المنصورة في نهاية الرحلة الساعة 19.35.

قطار رقم 1915:

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 17.00 ويصل محطة المنصورة نهاية الرحلة الساعة 19.20.

قطار رقم 809:

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 18.15 وينهي رحلته في محطة محلة روح الساعة 20.17.

قطار رقم 969

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 19.35 وينهي رحلته في دمياط الساعة 24.00.

قطار رقم 519:

يقوم القطار في الساعة 23.00 من محطة طنطا، ويصل المنصورة نهاية الرحلة الساعة 12.15.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 934:

يتحرك القطار في تمام الساعة 22.15 من محطة الإسكندرية، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة 12.50.

قطار 1204:

يصل القطار محطة طنطا بعد انطلاق من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 23.25، ويتحرك فى الانطلاق من الإسكندرية فى الساعة 21.25.

قطار رقم 518:

يسير القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 21.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 23.10، ثم يحول برقم اخر متجهًا للمنصورة.

قطار رقم 920:

يتحرك القطار من الإسكندرية في الساعة 20.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 22.40.

قطار رقم 28:

يصل القطار محطة القاهرة فى تمام الساعة 12.30، ويبدأ تحركه من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.45.

قطار رقم 930:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.10، ويصل محطة القاهرة في منطقة رمسيس فى تمام الساعة 23.20.