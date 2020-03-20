مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 21-3-2020

أكدت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد انتظام مواعيد القطارات المتجهة لكل محافظات الجمهورية، مع استمرار العمل في تنظيف المحطات وتعقيم العربات بكل أنواعها.

وأشارت هيئة السكة الحديد أن مواعيد القطارات تنظلق وفقا للتوقيات المعلنة بشابيك التذاكر، مع ضرورة اتخاذ الركاب كل الإجراءات الأحترازية اثناء الرحلات لضمان سلامتهم.

مواعيد قطارات إسكندرية

































مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 166 مميز

يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية في الساعة 11:00 في سوهاج.



قطار رقم 80 مميز

يقوم الساعة 8:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 1.40 في أسوان.



قطار رقم 158 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل المحطة النهائية الساعة 22:25 في الأقصر.



قطار رقم 982 مكيف

يتحرك الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية الساعة 2:25 في أسوان.



قطار رقم 160 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 12:15 ويصل المحطة النهائية الساعة 12:40 في الأقصر.



قطار رقم 986 مكيف

يتحرك الساعة واحدة ومن القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 24:00 في الأقصر.



قطار رقم 186 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 1.30 ويصل المحطة النهائية الساعة 24:00 في الأقصر.



قطار رقم 970 مكيف

ينطلق الساعة الساعة 2:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 2145 في سوهاج.



قطار رقم 997 مكيف:

ينطلق القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 20.45 ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 4.20.



قطار رقم 91

تبدأ رحلة القطار فئة الدرجة ـ المميزة ـ في تمام الساع 22.40 من أسوان ليصل محطته النهائية في أسيوط في تمام الساعة 8.20.



قطار رقم 833:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.10 ، وينهي رحلته في تمام الساعة 9.20 بمحطة القاهرة.



قطار رقم 163:

يقوم القطار فئة ـ الدرجة المميزة ـ في تمام الساعتة 22.00 من أسيوط ويصل القاهرة في تمام الساعة 3.35.



قطار رقم 2007 vip.

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 23.05، ويصل الساعة 3.55 محطة رمسيس بالقاهرة.



قطار رقم 2015 vip.

تنطلق رحلة القاهرة من أسيوط في تمام الساعة 12.10 ، ويصل المحطة النهائية في القاهرة في تمام الساعة 4.20.

مواعيد القطارات المميزة