مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 20-3-2020

تترقب هيئة السكة الحديد استلام 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية في العام المقبل، وهي الصفقة الرابعة التي تبرمها الهيئة لتطوير المرفق وتعديل مواعيد القطارات.

وقامت هيئة السكة الحديد في الفترة الماضية بالتعاقد على 1300 عربة جديدة، و250 جرار سكة حديد، الأمر الذي سيساعد في تعديل الرحلات وتسير عدد أكبر من مواعيد القطارات.

وأعلنت وزارة النقل استمرار جهودها في مواجهة فيروس كورونا عبر إجراء تطهيرات مستمرة، للقطارات وتويزع كمامات على جميع العاملين في السكة الحديد.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 166 مميز

يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية في الساعة 11:00 في سوهاج.



قطار رقم 776 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 1.10 مساء في سوهاج.



قطار رقم 974 مميز

يتحرك من القاهرة الساعة 5:15 ويصل المحطة النهائية الساعة 12:50 في أسيوط.



قطار رقم 987 في آي بي

يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية الساعة 15:50 في أسيوط.



قطار رقم 980 في آي بي

يقوم من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الساعة 1:10 مساء في أسيوط.



قطار رقم 80 مميز

يقوم الساعة 8:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 1.40 في أسوان.



قطار رقم 158 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل المحطة النهائية الساعة 22:25 في الأقصر.



قطار رقم 982 مكيف

يتحرك الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية الساعة 2:25 في أسوان.



قطار رقم 160 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 12:15 ويصل المحطة النهائية الساعة 24:40 في الأقصر.



قطار رقم 986 مكيف

يتحرك الساعة واحدة ومن القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 24:00 في الأقصر.



قطار رقم 186 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 1.30 ويصل المحطة النهائية الساعة 24:00 في الأقصر.



قطار رقم 970 مكيف

ينطلق الساعة الساعة 2:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 2145 في سوهاج.



قطار رقم 162 مميز

يبدأ التحرك في تمام الساعة 2.20 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الساعة 21:35 في أسيوط.



قطار رقم 1110 مميز

ينطلق القطار الساعة 3.40 من القاهرة ويصل للمحطة النهائية الساعة 17:13، ثم يتم اعادة تشغليه لينطق للفيوم برقم قطار آخر.

مواعيد قطارات اسكندرية





















































































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