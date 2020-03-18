مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 19-3-2020

تستقبل هيئة السكة الحديد خلال ايّام قليلة اول دفعة من عربات التحالف الروسي المجري، الأمر الذي سينعكس علي زيادة عدد الرحلات وانتظام مواعيد القطارات . واعلنت هيئة السكة الحديد ان مواعيد القطارات ستشهد خلال تاخير في المواعيد نتيجة تطويرات يتم…

تستقبل هيئة السكة الحديد خلال ايّام قليلة اول دفعة من عربات التحالف الروسي المجري، الأمر الذي سينعكس علي زيادة عدد الرحلات وانتظام مواعيد القطارات .

واعلنت هيئة السكة الحديد ان مواعيد القطارات ستشهد خلال تاخير في المواعيد نتيجة تطويرات يتم تنفيذها في الوقت الراهن، ولذلك ننشر مواعيد القطارات اليوم الخميس 19-3-2020.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 776

ينطلق القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 4.30 ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 11.20.

قطار رقم 974 مميز

ينطلق القطار من محطة القاهرة في الساعة 5.15 ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 12.30

قطار رقم 978 VIP:

ينطلق القطار من محطة القاهرة وتنتهي رحلته في اسيوط الساعة 15.20، ثم يستكمل رحلته لمحافظة اسوان.

قطار رقم 980

تتحرك رحلة القطار درجة «في اي بي» من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.00 وينهي رحلته في اسوان الساعة 22.40.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميرة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 982:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 17.25 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية أسوان فى تمام الساعة 2.25.

قطار 986:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 17.40 في أسيوط، ليصل محطة النهاية الأقصر فى تمام الساعة 24.

قطار 160:

تنطلق رحلة القطار من أسيوط فى تمام الساعة 19.05، ويمتد في السير حتى يصل إلى محطة النهاية بالأقصر فى تمام الساعة 23.40.

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تما الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتي تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتي يصل محطة النهاية فى أسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من أسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى أسوأن بتمام الساعة 9.40.

قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.

قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى أسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.

قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتى يصل إلى محطة النهاية أسيوط.