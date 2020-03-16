مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 17-3-2020

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، انتظام العمل بهيئة السكة الحديد، وانتظام مواعيد القطارات، مع انتشار فرق تعقيم المحطات والقطارات.
وأشار وزير النقل إلى أن هيئة السكة الحديد من المرافق التي تسعى جاهدة لتطوير الخدمة، واستقرار مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات بشكل يومي.
وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل.
وشملت المناقشات مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي.
مواعيد قطارات اسكندرية
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 971 مكيف
ينطلق القطار من محطة الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 13:05.
قطار رقم 991 مكيف
ينطلق من محطة سكة حديد سوهاج الساعة 6:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 981 VIP
يتحرك من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة في الساعة 19:35.
قطار رقم 983 مكيف
يبدأ القطار في الانطلاق الساعة 7:30 من أسوان، متجهاً للقاهرة حتي يصل الساعة 21:40.
قطار رقم 935 VIP
يتحرك القطار من الأقصر الساعة 12:30 ويصل للقاهرة الساعة 22:05.
قطار رقم 777 مميز
يقوم القطار من محطة السكة الحديد سوهاج الساعة 16:00 ويصل القاهرة في الساعة 12:30.
قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار الساعة 9:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 2:00.
قطار رقم 163 مميز
يبدأ الانطلاق الساعة 12:30 من أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 3:35.
قطار رقم 2007 VIP
يقوم القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل للقاهرة الساعة 3:55.
قطار رقم 2015 VIP
يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل للقاهرة في تمام الساعة 4:20.