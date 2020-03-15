مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 16-3-2020

القطارات المتجهة اليوم لمحافظات الصعيد ومحافظة الإسكندرية فئات مميزة ومطورة ومكيفة ونوم و vip

كثفت هيئة السكة الحديد على مدار الأيام الماضية، عملية تطهير المحطات، وذلك ضمن خطة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مع استمرارية مواعيد القطارات المعلنة.

وأشارت هيئة السكة الحديد ، إلى أنه من المتوقع أن تحدث بعض التأخيرات في مواعيد القطارات اليوم الإثنين، نتيجة أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط، وذلك ضمن برنامج النهوض بالمرفق.

وفقا لبيانات هيئة السكة الحديد ، فإن خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات ستكون في حدود 45 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 196 مميز

يقوم من القاهرة الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية ـ الواسطي ـ الساعة 20:40، ثم يتحرك للفيوم برقم قطار آخر.



قطار رقم 84 نوم

يتحرك القطار الساعة 19:50 من الجيزة ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 8:15.



قطار رقم 86 نوم

يتحرك القطار الساعة 19:45 من القاهرة ويصل أسوان الساعة 9:30.



قطار رقم 88 مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:00.



قطار رقم 2014 vip

يقوم من رمسيس الساعة 21:00 وينهي رحلته في محطة أسوان الساعة 9:40.



قطار رقم 82 نوم

يقوم من الجيزة الساعة 21:40 وينهي رحلته في أسوان الساعة 11:10.



قطار رقم 976 vip

يقوم من رمسيس الساعة 21:00 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 7:45.



قطار رقم 996 مكيف

يقوم من رمسيس الساعة 22:00 ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 11:30.



قطار 90 مميز

يتحرك من القاهرة الساعة 22:15، وينهي رحلته في محطة السد العالي الساعة 15:05.



قطار رقم 2008 vip

ينطلق القطار من القاهرة الساعة 23:00 وينهي رحلته الساعة 12:00 في أسوان.



قطار رقم 890 مكيف

يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 23:30 وينهي رحلته في سوهاج الساعة 6:30.



قطار رقم 1902 مكيف

ينطلق من القاهرة الساعة 12:20 ويصل محطته النهائية في أسوان الساعة 13:20.



قطار رقم 832 مميز

ينطلق من القاهرة الساعة 12:35 ويصل محطته النهائية في أسوان الساعة 17:40.



قطار رقم 934 vip

يتحرك من القاهرة الساعة 1:10 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 11:00.

مواعيد قطارات الإسكندرية





























































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