مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 13-3-2020

تترقب هيئة السكة الحديد ، وصول دفعة أولى من صفقة العربات الجديدة خلال شهر مايو المقبل، لستساعد الهيئة في زيادة عدد الرحلات وتوفير مواعيد القطارات ، لتكون مناسبة لكافة الركاب.

تضم صفقة عربات السكة الحديد الجديدة، 500 عربة عادية مكيفة، و500 عربة تهوية ديناميكية، و300 عربة درجة أولي وثانية مكيفة.

وننشر مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 935

القطار درجة vip، ويقوم من أسيوط الساعة 17:15 ويصل القاهرة الساعة 22.05.



قطار رقم 777 مميز

يقوم القطارات المميزة من أسيوط الساعة 17:50 ويصل القاهرة الساعة 12:30.



قطار رقم رقم 81

القطار المميز من أسيوط الساعة 19.05 ويصل القاهرة في تمام الساعة 1.50.



قطار رقم 987

يتحرك القطار المكيف من محطة سكة حديد الأقصر في الساعة 6.00 ويصل القاهرة الساعة 15.35.



قطار رقم 159

ويتحرك القطار المميز من الأقصر في تمام الساعة 6.00 ويصل القاهرة 18.20.



قطار رقم 891:

ينطل القطار المكيف من محطة سكة حديد سوهاج في الساعة 11.00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 17.35



قطار رقم 163:

القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.



قطار رقم 2007:

فئة القطار vip ويتحرك في تمام الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:55.



قطار رقم 2015:

القطار الـ vip، يبدأ التحرك في تمام الساعة 16:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في الساعة 4:20.



قطار رقم 977:

القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة الأقصر في تمام الساعة 19:25 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 5:20.



قطار رقم 776

ينطلق القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 4.30 ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 11.20.



قطار رقم 974 مميز

ينطلق القطار من محطة القاهرة في الساعة 5.15 ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 12.30



قطار رقم 978 VIP:

ينطلق القطار من محطة القاهرة وتنتهي رحلته في أسيوط الساعة 15.20، ثم يستكمل رحلته لمحافظة أسوان.



قطار رقم 980

تتحرك رحلة القطار درجة «في أي بي» من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22.40.



مواعيد القطارات المميزة







مواعيد قطارات الإسكندرية