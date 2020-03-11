مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 12-3-2020

تضم قائمة القطارات المتجهة لمحافظات الوجه البحري والقبلي، وهي قطارات فئة مميزة ومطورة وفئة vip

أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن شحن الدفعة الثانية من صفقة الجرارات مع الشركة الأمريكية، وستصل الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة لأحد المواني المصرية، وتستهدف الهيئة من ذلك تسريع الرحلات مواعيد القطارات .

وقامت هيئة السكة الحديد ، خلال الفترة الماضية بابرام عدد من الاتفاقيات لتطوير المرفق، لا سيما المتعلقة بعدد الرحلات ومواعيد القطارات ، لتقديم خدمة أفضل للركاب.

مواعيد قطارات الصعيد :



تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم لمحافظات الصعيد، قطارات أرقام 116، مميز، يقوم من المنيا الساعة 6.30، ورقم 776 مميز، يقوم من القاهرة الساعة 4.30، وقطار رقم 974 مميز، يقوم من القاهرة الساعة 5.15.



وتضم القائمة ايضاً قطارات أرقام، 978 فئة vip، ويقوم من القاهرة الساعة 6.30، ورقم 980 نفس الفئة ،

ويتحرك من القاهرة الساعة 8.00، وقطار رقم 80 مميز ويتحرك من القاهرة الساعة 8.30، فضلا عن قطار رقم 158 مميز وينطلق الساعة 10.30.



ومن قائمة قطارات محافظات الوجه القبلي أيضا، رقم 982 مكيف وينطلق الساعة 12.00، ورقم 160 مميز ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، وقطار رقم 986 مكيف ويتحرك الساعة 13.00.



ومن القطارات ايضا، قطار رقم 186 مميز، ويتحرك الساعة 13.30 من القاهرة، وقطار 970 مكيف ويقوم الساعة 14.00، فضلا عن قطار 162 مميز ويتحرك الساعة 14.20، وقطار رقم 1110 مميز ويتحرك من القاهرة الساعة 15.40.

مواعيد قطارات اسكندرية



تشمل قائمة قطارات محافظة الاسكندرية المتجهة للقاهرة، أرقام: «118، و928، و568، و32، و926، و128، و2008».



وغالبية تلك القطارات تقوم من الإسكندرية، وتقوم على محطات، سيدي جابر، وكفر الدوار، وايتاي الباردو، وطنطا، فضلا عن محطات قلبوب.







مواعيد القطارات المميزة



تسير هيية السكة الحديد ، قطارات على خط « المنصورة – الزقازيق – بليس – شبين القناطر- القاهرة، وتضم قائمة القطارات فئة أكسبريس وركاب، ومميزة ومطورة.



وتضم قائمة أرقام القطارات، 334، و380، و1418، فضلا عن 384، و360، وقطارات 336، و328، و388، و392.