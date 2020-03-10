مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 11-3-2020

قائمة لعدد من القطارات المتجه اليوم لمحافظات الوجه القبلي ، ومحافظات اسكندرية

وضعت هيئة السكة الحديد ، خطة لرفع كفاءة الفنيين والمهندسين العاملين بالورش، تحت إشراف خبراء من شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، وذلك للإرتقاء بالخدمة، وتسير مواعيد القطارت .

وتستهدف هيئة السكة الحديد ، الانتهاء من تطويروصيانة 141 جرار سكة حديد بمشاركة الشركة، الأمر الذي سينعكس على مواعيد القطارات ، ووصولها للمحطات النهائية في التوقيتات المعلنة.

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 187

يقوم القطار ـ فئة الدرجة المميزة ـ الساعة 17.30 من محطة السد العالي، لينهي رحلته في تمام الساعة 3.30 في أسيوط.



قطار 85

ينطلق القطار فئة الدرجة ـ نوم ـ من محطة أسوان في الساعة 2.20، متجهاً لمحافظات الوجه البحري حتي ينهي رحلته في القاهرة.



قطار رقم 997 مكيف:

ينطلق القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 20.45 ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 4.20.



قطار رقم 91

تبدأ رحلة القطار فئة الدرجة ـ المميزة ـ في تمام الساع 22.40 من أسوان ليصل محطته النهائية في أسيوط في تمام الساعة 8.20.



قطار رقم 833:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.10 ، وينهي رحلته في تمام الساعة 9.20 بمحطة القاهرة.



قطار رقم 163:

يقوم القطار فئة ـ الدرجة المميزة ـ في تمام الساعتة 22.00 من أسيوط ويصل القاهرة في تمام الساعة 3.35.



قطار رقم 2007 vip.

تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 23.05، ويصل الساعة 3.55 محطة رمسيس بالقاهرة.



قطار رقم 2015 vip.

تنطلق رحلة القاهرة من أسيوط في تمام الساعة 12.10 ، ويصل المحطة النهائية في القاهرة في تمام الساعة 4.20.



قطار رقم 977 vip.

يقوم القطار في تمام الساعة 12.10 من محطة أسيوط، ويقف على عدد كبير من المحطات الرئيسية على طول الخط حتي ينهي رحلتة في القاهرة في تمام الساعة 5.20.



قطار رقم 83 نوم:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 12.20 من محطة أسيوط، لينهي رحلته في تمام الساعة 5.30 في رمسيس بالقاهرة.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 402:

ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.



قطار رقم 404:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.



قطار رقم 406

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ8.55.



قطار رقم 408:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.



قطار رقم 1

تنطلق قطارات السكة الحديد فئة إكسبريس بعريات مميزة الساعة 3 عصرا، ورقم القطار ” 1 ” وتصل الي محطة شبرا الخمية الساعة 3.15 بعد الظهر، إلى أن يصل بنها بين الساعة 3.44 والساعة 3.48 دقيقة.



مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 889:

يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



يبدأ القطار التوقف فى محطة أبوحمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.



وتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتي تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



قطار رقم 939:



قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنهاء الساعة 6.24 صباحا ومساء.

يبدأ التوقف فى محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة، ثم يتم تحويله إلي خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.



قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهي فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.