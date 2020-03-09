مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثا 10-3-2020

القطارات التي تنطلق اليوم الثلاثاء من القاهرة للصعيد وقطارات الإسكندرية وبعض القطارات العاملة على خطوط فرعية

تسعي هيئة السكة الحديد ، خلال الفترة المقبلة تطوير ما يقرب من 20 ورشة مركزية وفرعية، وذلك للتسريع من أعمال الصيانة، وتعديل مواعيد القطارات .



وورش هيئة السكة الحديد ، تعمل في الوقت الحالي بمعدات عمرها تخطى المائة عام، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة اليوم للمحافظات.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 996

يقوم القطار من القاهرة الساعة 22:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 3:30.



قطار رقم 90

يتحرك القطار الساعة 22:15 من محطة سكة حديد مصر، ويصل محطته النهائية السد العالي الساعة 15:05.



قطار رقم 2008:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 23:00 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 11:45.



قطار رقم 890:

يبدأ تحرك القطار من القاهرة الساعة 23:30 ويصل محطته النهائية سوهاج الساعة 6:30.



قطار رقم 1902:

يقوم القطار في الساعة 12:20 من محطة مصر ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 13:30.



قطار رقم 832:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 02:35 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 17:40.



قطار رقم 934

يقوم القطار الساعة 1:10 من مجطة القاهرة ويصل المحطة النهائية الأقصر الساعة 11:00.



مواعيد القطارات المميزة



قطارات يتم تيسريها على خط سكة حديد « القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا».



قطار رقم 551

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة النهائية، باسم المحطة القديمة الساعة 5:20.



قطار رقم 531

يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.



قطار رقم 347:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.



قطار رقم 119

يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، وينهي رحلته الساعة 7:50 بمحطة طنطا.



قطار رقم 535

يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة وينهي رحلته في طنطا الساعة 9:10.



قطار رقم 537

يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 9:45.



قطار رقم 539

يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:20 من القاهرة وينهي رحلته في محطة الحامول، ويقوم بعد ذلك برقم اخر متجهاً لمحطة كفر الزيات.



مواعيد قطارات اسكندرية



توافر يوميا عدد من القطارات المتجهة لخطوط الوجه البحري، ومنها قطارات أرقام 903 الذي يقوم الساعة 7:30 صباحا، و901 الذي ينطلق الساعة 9:30 صباحا، إضافة إلى قطار رقم و1109 الساعة الذي يتحرك 9:45.

وتضم قائمة القطارات أيضا 911 الذي يقوم الساعة 11:20 صباحا، وقطارات 913 الذي يقوم الساعة 1:45 ظهرا، وتضم قائمة القطارات أيضا، 919 الساعة ويتحرك 4:05 عصرا.

ويقوم قطار 915 الساعة 4:20 عصرا، وقطار رقم 923 وتسير رحلته الساعة 5:30 عصرا، و 925 الساعة 6:30 مساءً، و921 الساعة 7:05 مساء و931 الساعة 9:45م، 935 الساعة 11:35 مساءً.