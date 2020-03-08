مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 9-3-2020

توفر هيئة السكة الحديد قطارات يومية، لجميع المحافظات، ونرصد في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجة اليوم للمحافظات.

ومواعيد القطارات التي تطلقها السكة الحديد ، يتم إعلانها بشكل يومي في كافة المحطات، مع إعلان توقعات تأخر وصول الرحلات

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 196

يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا للفيوم برقم قطار آخر.



قطار رقم 84:

يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.



قطار رقم 86:

يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.



قطار رقم 88:

يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.



قطار رقم 2014:

يتحرك القطار الساعة 21:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:40.



قطار رقم 82:

القطار فئة الدرجة – نوم – ويقوم من الحوامدية الساعة 21:40 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:10.



قطار رقم 976:

يتحرك القطار الساعة 21:30 من القاهرة ويصل محطته النهائية الأقصر الساعة 7:45.



مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 810

يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.



قطار رقم 892:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.



قطار رقم 506:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.



قطار رقم 488:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.



قطار رقم 490:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.



قطار رقم 492:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.



قطار رقم 504:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، ويصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.



مواعيد قطارات إسكندرية



قطار رقم 934:

يتحرك القطار في تمام الساعة 22.15 من محطة الإسكندرية، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة 12.50.



قطار 1204:

يصل القطار محطة طنطا بعد انطلاق من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 23.25، ويتحرك فى الانطلاق من الإسكندرية فى الساعة 21.25.



قطار رقم 518:

يسير القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 21.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 23.10، ثم يحول برقم اخر متجهًا للمنصورة.



قطار رقم 920:

يتحرك القطار من الإسكندرية في الساعة 20.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 22.40.



قطار رقم 28:

يصل القطار محطة القاهرة فى تمام الساعة 12.30، ويبدأ تحركه من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.45.



قطار رقم 930:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.10، ويصل محطة القاهرة في منطقة رمسيس فى تمام الساعة 23.20.