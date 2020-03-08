مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 9-3-2020

توفر هيئة السكة الحديد قطارات يومية، لجميع المحافظات، ونرصد في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجة اليوم للمحافظات.
ومواعيد القطارات التي تطلقها السكة الحديد ، يتم إعلانها بشكل يومي في كافة المحطات، مع إعلان توقعات تأخر وصول الرحلات
مواعيد قطارات الصعيد:
قطار رقم 196
يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا للفيوم برقم قطار آخر.
قطار رقم 84:
يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.
قطار رقم 86:
يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.
قطار رقم 88:
يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.
قطار رقم 2014:
يتحرك القطار الساعة 21:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:40.
قطار رقم 82:
القطار فئة الدرجة – نوم – ويقوم من الحوامدية الساعة 21:40 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:10.
قطار رقم 976:
يتحرك القطار الساعة 21:30 من القاهرة ويصل محطته النهائية الأقصر الساعة 7:45.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 810
يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.
قطار رقم 892:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.
قطار رقم 506:
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.
قطار رقم 488:
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.
قطار رقم 490:
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.
قطار رقم 492:
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.
قطار رقم 504:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، ويصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 934:
يتحرك القطار في تمام الساعة 22.15 من محطة الإسكندرية، وينهي رحلته في القاهرة في تمام الساعة 12.50.
قطار 1204:
يصل القطار محطة طنطا بعد انطلاق من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 23.25، ويتحرك فى الانطلاق من الإسكندرية فى الساعة 21.25.
قطار رقم 518:
يسير القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 21.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 23.10، ثم يحول برقم اخر متجهًا للمنصورة.
قطار رقم 920:
يتحرك القطار من الإسكندرية في الساعة 20.45، ويصل محطته النهائية فى طنطا فى تمام الساعة 22.40.
قطار رقم 28:
يصل القطار محطة القاهرة فى تمام الساعة 12.30، ويبدأ تحركه من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.45.
قطار رقم 930:
يبدأ القطار فى التحرك من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة 20.10، ويصل محطة القاهرة في منطقة رمسيس فى تمام الساعة 23.20.