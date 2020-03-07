مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 8-3-2020

القطارات المتجهة على خطوط محافظات الوجه القبلي والبحري

تسير هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات، ورحلات يومية بدون انقطاع، رغم تقلب الأحوال الجوية، لذلك تأتي بعض التهديدات في بعض تأخيرات الرحلات بسبب قساوة المناخ.

وتعتبر السكة الحديد هي الوسيلة الأفضل التي تعمل بصفة دائمة وانتظام مواعيد القطارات، التي تسير يوميًا.

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 164:

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر في القاهرة، بمنطقة رمسيس الساعة 15:30 وينهي رحلته في محطة أسوان الساعة 7:00.

قطار رقم 990

يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 16:00 وينهي رحلته في محطة سوهاج الساعة 24:00.

قطار رقم 972

ينطلق القطار من القاهرة الساعة 16:20 ويصل محطته النهائية أسيوط الساعة 23:35.

قطار رقم 2006

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 17:15 وينهي رحلته في محطة أسوان الساعة 6:00.

قطار رقم 872

يقوم القطار الساعة 17:45 من محطة القاهرة ويصل محطته النهائية أسوط في الساعة 23:50.

قطار رقم 188

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة الساعة 18:00 وينهي رحلته الساعة بمحطة سكة حديد السد العالي الساعة 11:20.

قطار رقم 988

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 19:00 من محطة سكة حديد مصر وينهي رحلته في محطة أسوان الساعة 7:50.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 930:

يبدأ القطار في التخرك من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:10.

قطار رقم 28:

يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920:

ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518:

يبدأ القطار في التحرك من محطة الانطلاق في الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية على الخط في طنطا، ثم يتم تحويله على خط آخر متجهًا لمحطة المنصورة.

قطار رقم 1204:

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:25.

قطار رقم 934:

يصل القطار لمحطة القاهرة الساعة 12:50 بعد تحركه من الإسكندرية الساعة 22:15.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 377:

يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة في الساعة 5:00 وينهي رحلته في الزقازق الساعة 7:40.

قطار رقم 321:

يقوم القطار الساعة 5:50 من محطة القاهرة ويصل محطته النهائية الساعة 7:05.

قطار رقم 379:

يقوم القطار في الساعة 6:30 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 9:07.

قطار رقم 381:

يقوم القطار الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق المحطة النهائية الساعة 11:05.